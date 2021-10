La Cina ha ordinato alle miniere di carbone di aumentare la produzione a causa della grave crisi energetica, tra prezzi record delle materie prime e scarsità di elettricità, che ha paralizzato o creato gravi problemi alla produzione industriale in molte province, come il ricco Guangdong. I funzionari hanno ordinato a 72 miniere nella Mongolia Interna di produrre quasi 100 milioni di tonnellate in più di carbone (quasi il 3% del consumo totale a fini termici) per allentare peggiore crisi energetica degli ultimi anni. La mossa è l’ultima per tentare di frenare i prezzi del carbone, alla base del razionamento dell’elettricità.