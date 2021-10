La Cina ha sollecitato il rispetto degli accordi del 2015 di Parigi sul clima in vista della Cop26 di Glasgow, aggiungendo che sforzi e obiettivi contro i cambiamenti climatici non devono diventare «slogan vuoti».

Il vice ministro dell’Ecologia e dell’Ambiente Ye Min, presentando l’ultimo «libro bianco» sull’azione di Pechino contro il global warming, ha rimarcato la necessità di «realizzare gli obiettivi con politiche e misure specifiche per evitare che le proposte diventino slogan vuoti».

Secondo le ultime linee, la Cina punta al 25% di quota totale di energia prodotta da combustibili non fossili entro il 2030 dal 20% precedente.

Sempre per il 2030, la Cina punta alla riduzione del 65% rispetto ai valori del 2005 delle emissioni di CO2 per ogni punto di Pil: come obiettivi, quando attualmente il carbone pesa intorno al 60% del fabbisogno energetico. Il presidente Xi Jinping ha più volte ribadito la volontà di raggiungere il picco delle emissioni entro il 2030 e la neutralità carbonica entro il 2060.

Ye, quanto «agli svogan vuoti», è andato nel dettaglio citando il fondo da 100 miliardi di dollari che i Paesi sviluppati avevano deciso di istituire nel 2009 a sostegno del trasferimento di tecnologia e del contenimento dei rischi climatici ai Paesi in via di sviluppo e che, se tutto dovesse filare liscio, potrebbe finalmente essere pronto per il 2023, con tre anni di ritardo rispetto alle previsioni.

«I dubbi sul fatto che i Paesi sviluppati aiutino quelli in via di sviluppo sono diventati il più grande ostacolo nei progressi di questo processo multilaterale», ha continuato Ye, osservando che la questione è diventata un tema di «fiducia politica reciproca. Tutte le parti devono realizzare che gli obiettivi che non poggiano su azioni reali sono slogan vuoti. Solo onorando gli obiettivi degli accordi di Parigi possiamo affrontare la crisi ce i cambiamenti climatici».

Nel libro bianco ci sono in evidenza la costruzione di un «senso di comunità e di sviluppo incentrato sulle persone», nonché il bilanciamento delle relazioni tra crescita economica e riduzione delle emissioni. La prevenzione e il controllo dell’inquinamento, parte integrante della risposta al cambiamento climatico, richiedono aggiustamenti strutturali, sinergie politiche e meccanismi innovativi.

