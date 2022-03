(AGGIORNAMENTO 16.56)

Il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato oggi che la decisione di imporre una no-fly zone sull’Ucraina da parte di qualsiasi Paese sarebbe equivalente ad una dichiarazione di guerra. «Ogni mossa in quella direzione sarebbe da noi considerata una partecipazione al conflitto armato», ha detto il capo del Cremlino durante un incontro con Aeroflot.

Il Regno Unito alza ancora il tiro su Vladimir Putin, accusato ormai apertamente di crimini di guerra sullo sfondo del bagno di sangue ucraino, additato da tabloid come il Mirror a mo’ di «ricercato» modello far west («Wanted») e paragonato dal premier Boris Johnson in persona a Slobodan Milosevic: il leader serbo-jugoslavo che finì i suoi giorni in carcere sotto la custodia della giustizia internazionale. Ma il governo Tory, pur in prima fila fra gli alleati Nato nell’invio di nuove armi a Kiev, insiste su una linea rossa che al momento appare invalicabile: niente no-fly zone, malgrado la frustrazione del presidente Volodymir Zelensky e i toni apocalittici della stessa stampa del Regno sul disastro atomico che sarebbe stato «evitato di un soffio» nell’attacco di ieri alla centrale di Zaporizhzhia. «Putin ha commesso tanti errori in questa folle invasione dell’Ucraina - ha ribadito BoJo in un’intervista pubblicata oggi da Repubblica -, ha sottovalutato la resistenza del popolo, l’eroismo di Zelensky, l’unità dell’Occidente, le cui dure sanzioni contro Mosca stanno già facendo effetto». L’auspicio è in effetti che si sia «ficcato in un vicolo cieco», mentre l’impegno resta quello di fare «tutto il possibile» per «proteggere la gente ucraina». Ma sull’ipotesi di una no-fly zone - un divieto di volo sui cieli dell’Ucraina che se attuato dalla Nato costringerebbe gli alleati occidentali a mettere in conto l’abbattimento di aerei russi - la sua risposta (come quella degli altri leader, da Joe Biden in giù) è no. Perché significherebbe aprire le porte a «uno scontro diretto» con Mosca dalla «conseguenze incontrollabili, imprevedibili». Fino all’ombra di una terza guerra mondiale, all’incubo nucleare. Un elemento di prudenza a cui il ministro della Difesa, Ben Wallace, ex ufficiale di carriera di Sua Maestà e veterano dell’Afghanistan, tenta di dare anche una spiegazione ‘tecnica’, dal «punto di vista ucraino», che in una Kiev assediata nessuno sembra accettare. Sostenendo che decretare i voli off limits vorrebbe dire farlo nei confronti dell’aviazione di Putin, ma anche di quella di Zelensky; i cui droni e caccia superstiti restano a suo dire fra le armi residue più efficaci a disposizione dell’Ucraina per provare a rallentare l’avanzata dell’armata di terra russa: solo in parte finora utilizzata dai generali di Mosca. Dal canto suo Putin ha fatto sapere oggi che la decisione di imporre una no-fly zone sull’Ucraina da parte di qualsiasi Paese sarebbe equivalente ad una dichiarazione di guerra. «Ogni mossa in quella direzione sarebbe da noi considerata una partecipazione al conflitto armato», ha detto il capo del Cremlino durante un incontro con Aeroflot.

Sembra altamente improbabile che l’evacuazione delle città ucraine di Mariupol e Volnovakha attraverso corridoi umanitari possa accadere oggi, sostiene il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR). «Continua il nostro dialogo con le parti sul passaggio sicuro di civili da diverse città colpite dal conflitto», afferma l’organizzazione in un comunicato citato da Sky News. «Le scene a Mariupol e altre città oggi sono strazianti. Sarebbe benvenuta qualsiasi iniziativa dalle parti coinvolte che dia ai civili una tregua e consenta loro di spostarsi in zone più sicure», ha aggiunto il CICR.

«I combattimenti si interrompano il prima possibile, tutelando le vite umane ed evitando crisi umanitarie su larga scala». Lo ha detto il ministro degli Esteri Wang Yi alla controparte Usa Antony Blinken, nel colloquio telefonico avuto «su richiesta americana». «La Cina ritiene che per risolvere la crisi ucraina sia ancora necessario agire secondo finalità e principi della Carta dell’Onu. Il primo è rispettare e proteggere la sovranità e l’integrità territoriale di tutti i Paesi, il secondo è insistere sulla risoluzione pacifica delle controversie attraverso il dialogo». Wang, in una nota del ministero degli Esteri cinese, ha affermato che la situazione in Ucraina «si è sviluppata fino a questo punto, cosa che la parte cinese non voleva vedere. La questione ucraina è intricata, non riguarda solo le norme di base delle relazioni internazionali, ma anche gli interessi di sicurezza di tutte le parti ed è necessario concentrarsi non solo sulla risoluzione dell’attuale crisi, ma anche su pace e stabilità di lungo termine della regione». La Cina, come membro dell’Onu con seggio permanente, «decide sempre la sua posizione e la sua politica in base ai meriti della questione», osservando che la crisi «può essere risolta solo attraverso il dialogo e la negoziazione». Infatti, la Cina «si oppone a qualsiasi azione che non sia favorevole alla promozione di una soluzione diplomatica» o che porti a un ad aggravare la situazione. Negli sforzi «per la pace, incoraggiamo la Russia e l’Ucraina a negoziare direttamente. Il negoziato potrebbe non andare liscio, ma la comunità internazionale dovrebbe continuare a cooperare e sostenerlo fino a quando non si raggiungerà un risultato» positivo. La Cina «incoraggia Usa, Nato, Unione Europea e Russia a condurre dialoghi con pari dignità, ad affrontare le contraddizioni e i problemi accumulati nel corso degli anni», ha detto Wang, sollecitando di «prestare attenzione all’impatto negativo della continua espansione verso est della Nato sulla sicurezza della Russia». Wang ha auspicato «un ambiente sulla sicurezza equilibrato, efficace e sostenibile in conformità con il principio dell’indivisibilità della sicurezza», insieme a un «meccanismo europeo di sicurezza permanente». Dal canto suo Blinken ha sottolineato che «il mondo sta guardando per vedere quali nazioni difendono i principi fondamentali della libertà, dell’autodeterminazione e della sovranità». Blinken, riferisce il dipartimento di stato, ha evidenziato che «il mondo sta agendo all’unisono per ripudiare e rispondere l’aggressione russa, assicurandosi che Mosca paghi un alto prezzo».

Le autorità ucraine hanno creato un sito web per facilitare il reclutamento di stranieri nella «Legione» internazionale per combattere nelle file dell’esercito ucraino. Lo riferisce Kyiv Independent. Nel sito si fornisce un elenco delle ambasciate ucraine e dei consolati ucraini nel mondo da contattare personalmente via telefono o email. Si raccomanda ai volontari di dotarsi di elmetto e giubbotto antiproiettile. Una volta presentata la domanda è previsto un visto speciale di Kiev. Non possono presentare domanda cittadini di nazionalità russa.

Le autorità ucraine hanno reso noto che solo 400 persone sono state evacuate da Volnovakha e dagli insediamenti vicini durante il cessate il fuoco temporaneo annunciato oggi, a causa dei bombardamenti russi. Il piano iniziale era di evacuare oltre 15.mila civili durante le tregua, iniziata alle 8.00 del mattino svizzere. «Sebbene avessimo l’intenzione e il trasporto necessario per evacuare molte più persone, abbiamo dovuto fermare il movimento della colonna, perché i russi hanno ricominciato a bombardare Volnovakha senza pietà ed era molto pericoloso spostarsi», ha detto il governatore regionale Pavlo Kyrylenko, come riporta la Bbc.

«La decisione di avviare l’operazione speciale è stata difficile»: lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, citato dall’agenzia Tass, riferendosi all’invasione dell’Ucraina, che il Cremlino definisce «operazione militare speciale», aggiungendo di non poter accettare la possibilità che l’Ucraina diventasse potenza nucleare. Putin, che ha parlato in occasione di un incontro con dipendenti delle compagnie aeree per la giornata della donna, ha detto che la Russia ha messo sul tavolo le sue condizioni e attende che gli ucraini rispondano. Il leader russo ha respinto come «sciocchezze e teatro dell’assurdo» l’accusa alla Russia di non aver rispettato gli accordi di Minsk. «Recentemente, le autorità di Kiev - dice Putin, citato da Tass - hanno iniziato a dichiarare apertamente, pubblicamente, che non adempiranno agli accordi. Ebbene, ne stanno parlando direttamente dagli schermi TV, su Internet - ovunque, dicendo “Non ci piace, non lo faremo”», ha aggiunto. Putin ha anche ribadito quanto asserito già da Mosca in passato, che il Donbass in otto anni ha subito l’uccisione di 14.000 civili, 500 dei quali bambini, e ha chiamato di nuovo la rivolta che rovesciò il governo di Kiev nel 2014 «colpo di Stato».

Le sanzioni che vengono imposte alla Russia sono come una dichiarazione di guerra: lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin. «Molto di ciò che sta accadendo ora e di ciò a cui stiamo assistendo e di ciò che accadrà - ha detto Putin, citato dall’agenzia Interfax - è senza dubbio un modo per combattere contro la Russia. E queste sanzioni che ci vengono imposte sono come una dichiarazione di guerra». Le conseguenze di un eventuale conflitto fra la Russia e la Nato, se questo dovesse accadere, sono «chiare a tutti», ha sottolineato il presidente russo, secondo quanto riferisce la Tass. Putin ha quindi affermato che se la dirigenza ucraina attuale continua a fare quello che fa e non comprende le nostre preoccupazioni sulla possibilità che armi nucleari possano essere piazzate sul suo territorio, «sta mettendo in questione il futuro dell’Ucraina come essere uno Stato».

Migliaia di mercenari siriani sarebbero stati invitati dagli emissari russi in Siria, Paese travolto da 11 anni di guerra in cui la Russia è coinvolta in maniera diretta, ad arruolarsi nel conflitto in Ucraina. Lo riferiscono fonti sul terreno citate dai media panarabi, secondo cui i rappresentanti di Mosca a Damasco hanno avviato una campagna di arruolamento che può coinvolgere anche decine di migliaia di potenziali miliziani da inviare al fronte dell’Europa orientale. Si offre in cambio un salario di 7.000 dollari statunitensi per un impegno continuativo di sette mesi.

Un aereo russo è stato abbattuto nei pressi della città di Chernihiv, nel nord dell’Ucraina. Lo rendono noto le autorità ucraine, citate dalla CNN. Il velivolo è precipitato su una zona residenziale e non è ancora chiaro se vi siano o meno vittime. I residenti erano infatti stati evacuati dopo il ritrovamento di 500 kg di esplosivo, affermano le stesse fonti ucraine.

Le autorità locali di Mariupol hanno invitato i residenti che erano in attesa di evacuare la città di rientrare nei rifugi, mentre continuano le trattative con la Russia per avviare l’evacuazione lungo i corridoi umanitari. Lo riferisce la CNN citando un comunicato. «Chiediamo a tutti residenti di Mariupol di andare nei rifugi. Seguiranno ulteriori informazioni sulle operazioni di evacuazione. Sono al momento in corso trattative con la Federazione Russa per stabilire il regime di tregua e garantire corridoi umanitari sicuri», si legge nel comunicato citato dalla CNN, in cui si spiega inoltre che «la polizia aggiornerà i residenti con l’ausilio di altoparlanti».

Le conseguenze di un eventuale conflitto fra la Russia e la Nato, se questo dovesse accadere, sono «chiare a tutti». Lo ha sottolineato il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riferisce la Tass. Putin ha anche dichiarato di non avere alcuna intenzione di dichiarare la legge marziale in Russia. Il capo del Cremlino ha spiegato che «la legge marziale dovrebbe essere introdotta solo quando c’è un’aggressione esterna. Non la stiamo subendo e spero che non lo faremo». Il presidente russo ha quindi sostenuto che «il lavoro dei corridoi umanitari, in particolare di quello di Mariupol, viene impedito dai nazionalisti ucraini».

«Difenderemo ogni centimetro del territorio della Nato». Lo ha detto il segretario di stato americano Antony Blinken in conferenza stampa a Rzeszow, in Polonia. Blinken, ha anche dichiarato che gli Stati Uniti hanno distribuito 20.000 coperte alle persone fuggite dall’Ucraina ed è stata offerta assistenza sanitaria a 100.000 persone. Il segretario di stato ha anche annunciato che l’amministrazione Biden punta a far stanziare 2,7 miliardi di dollari per sostenere i rifugiati ucraini e i Paesi che li accolgono. Per quanto riguarda i cittadini americani che lasciano l’Ucraina, dopo lo spostamento dell’ambasciata da Kiev alla Polonia sono stati organizzati centri di accoglienza e assistenza operativi 24 ore al giorno nei Paesi confinanti, quindi non solo Polonia, ma anche Romania, Slovacchia e Ungheria. Blinken ha quindi elogiato la Polonia per il suo lavoro di accoglienza e assistenza, dicendo che si «è fatta avanti dimostrando vera leadership». Nella conferenza stampa congiunta il ministro degli esteri polacco Zbigniew Rau ha affermato dal canto suo che Varsavia non riconoscerà i cambiamenti territoriali causati da «aggressioni illegali non provocate».

Dall’inizio della guerra, i russi hanno registrato oltre 10.000 vittime. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, secondo quanto riporta l’agenzia ucraina Unian, sottolineando che tra le perdite ci sarebbero anche 269 carri armati, 945 veicoli corazzati da combattimento, 105 sistemi di artiglieria e un’ottantina di velivoli, tra aerei ed elicotteri.

Il numero di rifugiati in fuga dall’invasione russa potrebbe potenzialmente raggiungere 1,5 milioni questo fine settimana. Lo ha affermato il capo dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), Filippo Grandi. Attualmente l’ONU stima che abbiano già lasciato l’Ucraina oltre 1,3 milioni di persone. «Questa è la crisi dei rifugiati più rapida che abbiamo visto in Europa dalla fine della seconda guerra mondiale», ha detto Grandi secondo quanto riporta il «Guardian».

I membri del Consiglio degli Stati del Mar Baltico (Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia e Svezia) hanno sospeso la Russia e la Bielorussia dalle attività dell’organizzazione. Lo riferisce la Commissione europea. La sospensione di Mosca e Minsk rimarrà in vigore «fino a quando non sarà possibile riprendere la cooperazione basata sul rispetto dei principi fondamentali del diritto internazionale», evidenzia Bruxelles. La Norvegia, che detiene attualmente la presidenza del Consiglio nato nel 1992 e fondato sul rispetto della Carta delle Nazioni Unite, dell’Atto finale di Helsinki, della Carta di Parigi e di altri documenti dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), «garantirà il corretto adeguamento del funzionamento dell’organizzazione nelle mutate circostanze».

I servizi segreti ucraini (Sbu) hanno ucciso un componente della squadra negoziale ucraina con l’accusa di tradimento. Secondo fonti del media di Kiev Ukrainska Pravda, l’uomo è stato ucciso durante un tentativo di arresto. La stessa fonte rivela che c’erano «forti prove» che stava divulgando informazioni alla Russia. La notizia, che non ha avuto ancora una conferma ufficiale, è stata diffusa anche dall’agenzia di stato ucraina Unian che rivela il nome del negoziatore accusato di essere una spia: si tratta di Denis Kireyev, un banchiere di grande esperienza. Secondo queste fonti, i servizi ucraini (Sbu) avevano prove del tradimento di Kireev, comprese sue intercettazioni telefoniche. Kireev era considerato una creatura dell’oligarca Andrei Klyuev, un alleato dell’ex presidente ucraino Viktor Yanukovich. Quest’ultimo pare che sia fuggito nella Federazione Russa. Dal 2006 al 2008, Kireev ha lavorato presso SCM Finance, dove ha ricoperto la carica di vicedirettore generale. Ha poi lavorato per l’azienda austriaca GROUP SLAV AG Klyuyev. Dal 2006 al 2012 è stato anche componente del Consiglio di Sorveglianza di Ukreximbank. Dal 2010 al 2014, in quota Klyuyev, ha ricoperto la carica di Primo Vice Presidente del Consiglio di Oschadbank.

Aeroflot ha cancellato tutti i voli internazionali dall’8 marzo. Lo ha annunciato la compagnia aerea russa in un comunicato. La compagnia aerea di bandiera russa cita nella dichiarazione «nuove «circostanze che impediscono l’operazione dei voli internazionali», sottolineando che tutte le rotte nazionali restano invariate così come i voli verso la vicina Bielorussia.

Circa 140 navi di diversi Paesi (fra cui petroliere, cargo e navi da trasporto di grano) sono bloccate nei porti e nelle coste dell’Ucraina dall’inizio del conflitto con inevitabili problemi nel commercio di prodotti alimentari di cui il Paese è forte esportatore. È quanto scrive Bloomberg che ha analizzato i dati provenienti dai registri e i sistemi di tracciamento rotte. Le navi non possono lasciare i porti per mancanza di piloti, hanno spiegato all’agenzia vari armatori e compagnie di navigazione, mentre parte del Mar Nero è infestato dalle mine come dimostra l’affondamento del cargo panamense (di proprietà estone) Helt. Nei giorni scorsi il Mar Nero settentrionale e il Mar d’Azov sono state classificati come «zone di guerra» dalle compagnie di assicurazioni marittime inducendo de facto il blocco o la forte limitazione degli spostamenti.

Ai corridoi umanitari aperti stamani in Ucraina a Mariupol e Volnovakha «non si è presentato nessuno»: lo ha affermato nella sua conferenza stampa il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov, citato dall’agenzia Interfax. «Ci aspettiamo che l’accordo sui corridoi umanitari venga applicato e i che ai civili venga consentito di lasciare l’Ucraina», ha detto ancora Larov, secondo quanto riferiscono le agenzie russe. I militari russi «hanno fatto tutto il possibile per rendere possibili corridoi umanitari in Ucraina», ha aggiunto. «Vi sono notizie secondo cui le autorità di Mariupol non stanno consentendo ai civili di usare i corridoi umanitari», ha concluso il ministro russo.

Le forse russe hanno sparato colpi di avvertimento per disperdere una protesta dei residenti di Kherson che stamattina sono scesi in piazza, a sostegno dell’integrità dell’Ucraina, nel centro della città occupata. Lo riporta l’agenzia ucraina Unian sottolineano che dopo un’ora dall’inizio della protesta - con i manifestanti che hanno riempito la piazza, sventolando bandiere giallo-blu e scandendo lo slogan «Gloria all’Ucraina» - «i russi hanno aperto un fuoco di avvertimento».

Il personale della centrale nucleare di Zaporizhzhia (Znpp), che è stata occupata dalle forze russe dopo l’attacco di venerdì, afferma che i livelli di radiazioni nella regione sembrano normali. Lo riporta la CNN. «Attualmente, il personale addetto alla ZNPP monitora le condizioni delle unità elettriche e controlla il loro funzionamento», ha affermato sabato l’Ispettorato statale per la regolamentazione nucleare dell’Ucraina: «Non sono stati rilevati cambiamenti nello stato delle radiazioni nella regione di Zaporizhzhia, rientrano nei limiti normali».

Singapore ha varato sanzioni unilaterali verso la Russia fra cui misure specifiche contro le banche e restrizioni alle transizioni di criptovalute. Lo ha annunciato il ministro degli affari esteri della città-stato che, ribadendo la condanna dell’invasione dell’Ucraina e la violazione della sua «integrità e sovranità», ha sottolineato come «per un piccolo Stato come Singapore questo non è un principio teorico ma un precedente pericoloso». In particolare le misure prevedono il bando di beni e servizi finanziari e nuovi investimenti da parte del ricco fondo sovrano Gic, in titoli di stato o strumenti finanziari della banca centrale di Mosca.

«Sembra che l’Ucraina inventi sempre dei motivi per aggiornare i termini» in base ai quali tenere i negoziati con la Russia. Lo sottolinea in una conferenza stampa il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov. «La delegazione russa era pronta già da venerdì sera per un nuovo round di colloqui con l’Ucraina», ha affermato Lavrov, rimarcando poi che «nell’ottica di consultazioni russe-ucraine gli interventi di Zelensky non infondono ottimismo». Quindi il capo della diplomazia russa ha insistito: «aspettiamo informazioni dall’Ucraina sulla data per il terzo round di negoziati». Il presidente ucraino Volodymyr «Zelensky è dispiaciuto che la Nato non intervenga, vuol dire che non vuole risolvere il conflitto con la diplomazia. Cerca di provocare il conflitto contro la Russia con la partecipazione della Nato», ha sostenuto ancora Lavrov. «Ha una frenesia militarista».

Gazprom, il colosso dell’energia russo, ha reso noto che il «transito di gas attraverso l’Ucraina procede normalmente». Lo riporta l’agenzia Bloomberg. Il flusso di gas dall’Ucrania, prosegue Gazprom, oggi è «pari a 109,5 milioni di metri cubi al giorno».

La legge introdotta in Russia che detta una stretta sui media «nasce dalla necessità urgente dettata da una guerra di informazione senza precedenti contro la Russia», ha spiegato ai giornalisti il portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov. «La legge è stata approvata e deve essere applicata. L’ha votata il nostro parlamento», ha spiegato Peskov secondo quanto riferisce la Tass.

Il vicesindaco di Mariupol Sergei Orlov ha detto che le persone continuano ad essere bombardate quando cercano di lasciare la città. Egli ha quindi spiegato a BBC News che «all’inizio la nostra gente ha detto che i bombardamenti si erano temporaneamente fermati. In seguito, tuttavia, sono ripresi. L’esercito russo continua a usare l’artiglieria pesante e i razzi per bombardare Mariupol. La gente è molto spaventata». Orlov ha detto che le autorità della città hanno ricevuto informazioni che ci sono combattimenti «sulla strada per Zaporizhzhia» rendendola poco sicura. «Abbiamo capito che [il cessate il fuoco] non era vero. Il bombardamento della città e i combattimenti sulla strada per Zaporizhzhia rendono impossibile evacuare le persone».

Il presidente turco Tayyip Erdogan parlerà con quello russo Vladimir Putin domenica per discutere della guerra in Ucraina ha detto il portavoce Ibrahim Kalin sabato in una dichiarazione riportata da Reuters. Lo riferisce il Guardian. Kalin ha detto che la Turchia è pronta ad aiutare a risolvere la crisi ed ha spiegato ai giornalisti a Istanbul che la Turchia si stava offrendo di ospitare i colloqui tra Ucraina e Russia e ha chiesto la fine immediata dei combattimenti. Ha inoltre ribadito che la Turchia non può abbandonare i legami sia con Mosca, sia con Kiev.

Le autorità della città ucraina di Mariupol hanno detto che l’evacuazione dei civili prevista per sabato è stata rinviata perché le forze russe che circondano la città non stanno rispettando un cessate il fuoco concordato. Lo scrive il Guardian riportando la Reuters. In una dichiarazione, il consiglio comunale ha chiesto ai residenti di tornare nei rifugi della città e aspettare ulteriori informazioni sull’evacuazione.

L’Ucraina avverte la Russia di non abusare del cessate il fuoco. «Mosca non deve approfittare del corridoio umanitario concordato per far avanzare le sue truppe», ha messo in guardia la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk. Lo riporta la BBC. Il governo ucraino, ha detto, sta «verificando» le informazioni secondo cui le truppe russe starebbero usando il cessate il fuoco per avvicinarsi alle posizioni ucraine nelle aree lungo le rotte di evacuazione. «Noi usiamo questo canale per evacuare i civili - donne e bambini - e per consegnare merci umanitarie a coloro che sono rimasti», ha detto Vareshchuck. «Il mondo intero sta guardando.» La vicepremier ha confermato che il Comitato internazionale della Croce Rossa ha mediato i colloqui sul cessate il fuoco e dirigerà le colonne di evacuazione lungo le rotte concordate fuori dalle città.

Le autorità municipali di Mariupol affermano che i russi non stanno osservando la tregua annunciata da Mosca lungo tutto il percorso concordato. Lo riferisce il «Guardian» citando media internazionali. «Stiamo negoziando con la parte russa la conferma della tregua lungo l’intero percorso di evacuazione» - scrivono le autorità in un comunicato - , ovvero lungo Mariupol, Nikolske, Rozivka, Polohy, Orikhiv, Zaporizhzhia. In un messaggio pubblicato su Telegram, riferisce la BBC, le autorità affermano che si combatte ancora nella regione di Zaporizhzhia, che è dove il corridoio umanitario si conclude. Il vicesindaco di Mariupol, Serhiy Orlov, secondo quanto riporta la BBC, ha dichiarato che «pensiamo che tra le 7.000 e le 9.000 persone possono scappare in autobus e in auto privata, se il cessate il fuoco regge». «Non ci sono treni in funzione perché le infrastrutture ferroviarie sono state distrutte dalle truppe russe», ha aggiunto sottolineando di non avere «ancora alcuna garanzia da parte russa che il cessate il fuoco continuerà domani. Stiamo lavorando su questo ora».

Ci sono stati meno raid aerei e di artiglieria nelle ultime 24 ore in Ucraina rispetto ai giorni precedenti, ma le forze russe continuano con tutta probabilità ad avanzare verso la città meridionale di Mykolayiv. Ne è convinto il ministero britannico della difesa che basa la sua analisi sugli ultimi aggiornamenti di intelligence. Lo riferisce la BBC. In particolare la Difesa a Londra fa riferimento ad una «realistica possibilità» che Mykolayiv venga comunque aggirata per dare priorità all’avanzata verso Odessa.

Le forze armate ucraine hanno comunicato su Twitter di aver abbattuto un elicottero dell’esercito russo questa mattina.

Sono oltre 200.000 le persone che saranno evacuate dalla città ucraina di Mariupol e più di 15.000 quella da Volnovakha lungo i corridoi umanitari, stando alla vicepremier ucraina Irina Vereshchuk. Lo scrive la Tass che cita il canale tv Ukraine 24. Lo staff di Medici senza Frontiere (MsF), che si trova ancora nei rifugi della città di Mariupol, fa però sapere che l’apertura dei corridoi umanitari annunciata da Mosca per le 10.00 ora svizzera ancora non è avvenuta. Un membro dello staff di MsF ha raccontato da un rifugio che «la situazione oggi a Mariupol è la stessa dei giorni scorsi. Questa notte i bombardamenti sono stati più intensi e ravvicinati. Ieri abbiamo raccolto neve e acqua piovana per avere un po’ di acqua». «Abbiamo cercato di prendere l’acqua nei punti di distribuzione ma la coda era enorme. Volevamo anche avere del pane, ma non sono chiari gli orari e i luoghi di distribuzione. Secondo alcuni racconti, diversi negozi di alimentari sono stati distrutti dai missili e i beni rimanenti sono stati presi dalle persone in disperato bisogno. Non c’è ancora elettricità, acqua, riscaldamento e la connessione per i telefoni cellulari. Nessuno ha ancora sentito parlare di evacuazione. Le farmacie hanno finito le medicine».

Il personale della centrale nucleare di Chernobyl è intrappolato da 10 giorni in seguito alla cattura da parte delle forze russe dell’impianto. «Non possiamo sostituire le persone, stanno già facendo il loro turno da 10 giorni. Sono divisi in due gruppi, che si sostituiscono a vicenda, ma sono stanchi mentalmente, fisicamente ed emotivamente», ha dichiarato Yury Fomichev, sindaco di Slavutych, una città nel nord dell’Ucraina costruita per il personale evacuato dalla centrale nucleare di Chernobyl dopo il disastro del 1986. Lo riporta il «Kyiv Independent».

Circa il 90% della città di Volnovakha, nel sudest dell’Ucraina, è stata danneggiata dai bombardamenti. Lo ha dichiarato il parlamentare locale Dmytro Lubinets al «Kyiev Independent». «I cadaveri giacciono non raccolti e le persone che si nascondono nei rifugi stanno finendo il cibo», ha detto il deputato. Stamani a Volnovakha come a Mariupol scatterà la tregua decisa da Mosca per consentire l’evacuazione dei civili.

La Russia afferma di aver distrutto oltre 2.000 installazioni militari ucraine dall’inizio di quella che Mosca definisce «l’operazione speciale»: lo scrive l’agenzia Tass, citando il ministero della difesa russo. Il portavoce generale Igor Konashenkov ha dichiarato che in totale 2.037 infrastrutture militari dell’Ucraina sono state colpite durante l’operazione. Tra queste c’erano «71 posti di comando e centri di comunicazione militari ucraini, 98 batterie di missili antiaerei S-300, Buk M-1 e Osa e 61 stazioni radar».

La città ucraina di Mariupol comincerà alle 10.00 ora svizzera, l’evacuazione dei civili. Lo rende noto il sindaco Vadym Boichenko dopo l’annuncio da parte russa della tregua nella città portuale per consentire corridoi umanitari. Le autorità municipali hanno inoltre indicato che l’evacuazione è prevista fino alle 15.00 in svizzere, riferisce Sky News e hanno confermato che il corridoio umanitario sarà in direzione ovest, ovvero verso Zaporizhzhia. I civili saranno evacuati a bordo di bus da tre punti in città. Sarà consentito anche l’utilizzo di mezzi privati ma soltanto lungo il percorso preposto. L’appello delle autorità a chi si mette in viaggio su mezzi propri è di utilizzare al meglio tutto lo spazio a disposizione nei veicoli. Deviare dal percorso stabilito per il corridoio umanitario è strettamente proibito. Si comunica inoltre che «ci saranno varie fasi di evacuazione in diversi giorni» per consentire a tutti i civili di lasciare la città sotto assedio. «Non abbiamo altra scelta che lasciare la città», ha sottolineato Boichenko, in una breve dichiarazione di cui riferisce Sky News. «Cari, cari residenti di Mariupol, da oggi comincia in città l’evacuazione dei civili. Questa non è una decisione facile, ma come ho sempre detto, Mariupol non è un insieme di strade e di case. Mariupol è i suoi abitanti. Siamo voi ed io», ha aggiunto il sindaco. «Il nostro principale compito è ed è sempre stato di proteggere le persone. Nelle condizioni che vedono la nostra città costantemente sotto il fuoco spietato degli occupanti, non c’è altra soluzione che mettere in condizione i residenti, ovvero voi ed io, di lasciare Mariupol in sicurezza».

Il ministro della difesa ucraino Oleksii Reznikov ha affermato che 66.224 uomini di nazionalità ucraina hanno fatto rientro dall’estero per aiutare nella lotta contro l’invasione russa. Lo riporta il Guardian.

Esplosioni, raid, razzi in più parti dell’Ucraina durante la notte sono stati segnalati dai media locali, entrando nel decimo giorno dell’operazione militare lanciata dalla Russia. Il canale tv Ukraine-24 parla di bombardamenti nella città orientale di Sumy cominciati attorno alle 05.00 ora locale (le 03.00 in Svizzera) mentre l’area urbana rimane circondata dalle truppe di Mosca, riporta la BBC. La testata «Kyiv Independent» segnala esplosioni multiple a Kharkiv, dove un residente che ha trovato rifugio in una stazione ferroviaria su Twitter descrive i razzi che piombano sui binari. Lo stesso giornale sul suo profilo Twitter fa sapere che le sirene d’allarme sono risuonate a Kiev, a Sumy, ma anche a Zhytomyr e Chernihiv.

Sembrerebbe che le truppe russe sparino sui civili che provano a scappare da Kiev, a dirlo su Twitter è la giornalista indipendente Olga Tokariuk.

Anche PayPal, da questa mattina, non fornisce più i suoi servizi in Russia, a darne notizia è la Reuters.

Il ministero della difesa russo ha annunciato una tregua per aprire corridoi umanitari. Lo scrive Interfax. «Oggi, 5 marzo, si annuncia una tregua a partire dalle 10.00 del mattino ora di Mosca e corridoi umanitari sono aperti per l’uscita di civili da Mariupol e Volnovakha», ha affermato il ministero russo della difesa, secondo quanto scrive la Tass. Dal canto suo, tuttavia, l’Ucraina non ha confermato la notizia. Non è nemmeno chiaro quanto dovrebbe durare il cessate il fuoco.

IL PUNTO ALLE 7.00

È stata una notte all’insegna dei bombardamenti quella appena trascorsa in Ucraina dove l’esercito russo ha attaccato diverse città, tra cui Kiev e Mariupol, e luoghi strategici. Proprio ieri il presidente ucraino Zelenski aveva criticato la decisione della NATO di non istituire una no-fly zone sopra il Paese asserendo che ciò avrebbe favorito nuovi attacchi aerei. Secondo l’Associated Press, inoltre, un convoglio che si pensa sia lungo più di una sessantina di chilometri si trova alle porte di Kiev, dove è in stallo. Il sindaco di Mariupol ha detto che la sua città - che non ha acqua, calore o elettricità - è bloccata dalle forze nemiche. Continua anche l’avanzata sul fronte energetico, dopo aver preso ieri il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia, le truppe russe avanzano anche verso il secondo impianto atomico più grande dell’Ucraina, quello di Yuzhnoukrainsk nell’oblast di Mykolaiv.. Intanto nel Paese preso d’assedio sono arrivati i primi aiuti militari promessi da Stati Uniti ed Europa.

