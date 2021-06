«La Cina è favorevole al dialogo ma non molla la presa su Taiwan»

Il consigliere per la sicurezza nazionale USA, Jake Sullivan, ha fatto sapere che Biden dopo il summit a Ginevra con il presidente russo Putin, ora vuole parlare con il capo dello Stato cinese Xi Jinping. Per capire l’attuale stato dei rapporti tra Cina e Occidente abbiamo sentito il parere della sinologa Simona Grano.

Biden dopo aver riavviato il dialogo con Mosca ora vuole incontrare Xi Jinping. Pechino come ha reagito a questa notizia?«Le notizie che vengono dagli Stati Uniti o anche quanto è stato detto al recente vertice del G7 in Cornovaglia viene analizzato e scorporato dai media cinesi. Vi sono state reazioni positive per quanto riguarda la volontà di Biden di riaprire il dialogo con Xi Jinping, ma penso che i cinesi siano consapevoli del fatto che per ora si tratta solo di una proposta....