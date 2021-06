La Cina è stata certificata dall’OMS come nazione «libera dalla malaria», grazie allo sforzo di 70 anni per debellare la malattia trasmessa dalle zanzare.

I Paesi che hanno centrato per almeno tre anni consecutivi l’obiettivo di zero casi indigeni di malaria possono richiedere la certificazione dell’OMS, presentando prove e dimostrando la capacità di prevenire il riemergere della trasmissione.

La Cina è il 40. territorio certificato esente da malaria in base all’OMS. Gli ultimi Paesi ad aver ottenuto tale status sono stati El Salvador (2021), Algeria e Argentina (2019), Paraguay e Uzbekistan (2018). In aggiunta, l’agenzia di Ginevra ha anche un elenco separato di 61 Paesi in cui la malattia non è mai esistita o è scomparsa senza misure specifiche.