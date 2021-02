La particolarità del Capodanno cinese è che la rinascita della natura è legata ad un animale. Quest’anno è toccato al bue, mentre il 2020 era l’anno del Topo e il successivo sarà quello della Tigre. La differenza rispetto al Capodanno occidentale è la data. Leggiamo, infatti, che il calendario cinese segue il moto della Luna. E che il primo giorno dell’anno coincide con la seconda luna nuova dopo il solstizio di inverno. Per questo, di anno in anno l’evento può variare fra il 21 gennaio e il 19 febbraio. Per tacere della durata: il Capodanno cinese è una festa continua per sedici giorni. E al suo interno vi sono varie celebrazioni, come la Festa di Primavera e la Festa delle Lanterne.