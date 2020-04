Mosca non ha visto alcuna prova che dimostri che la Cina abbia nascosto informazioni sul coronavirus. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. «Non abbiamo visto alcun argomento forte per provare tali accuse», ha detto commentando la mossa dello stato americano del Missouri di citare in giudizio il governo cinese per «una spaventosa campagna di inganno» legata alla pandemia del coronavirus. Lo riporta l’agenzia Tass.