Le autorità tibetane hanno riferito che avrebbero preso le «misure di prevenzione delle epidemie più rigorose» per evitare il contatto tra alpinisti sui pendii nord e sud o in cima, ha riferito domenica l’agenzia di stampa Xinhua.

A tal proposito, le guide alpine stabiliranno linee di demarcazione, peraltro non meglio definite, sulla cima della montagna prima di consentire agli alpinisti di iniziare la scalata, in base a quanto detto dalla Tibet Mountaineering Association: 21 alpinisti cinesi sono stati autorizzati a scalare la vetta dell’Everest nel 2021 dopo essere stati in quarantena in Tibet dall’inizio di aprile.