La Cina non ha condannato l’invasione russa dell’Ucraina, lanciando un appello alla moderazione e a una soluzione diplomatica quando la situazione è ormai fuori controllo.

Per altro verso, Pechino ha accusato gli Usa di fomentare la crisi, mentre i colossi industriali cinesi sono in allarme non solo per i cospicui interessi in Ucraina ma anche per le sanzioni a carico della Russia. Mentre ha inviato altri 9 caccia militari cinesi nello spazio di difesa di Taiwan, in un’ulteriore pressione sull’isola ribelle nella maggiore incursione delle ultime due settimane.

Pechino rispetta «sempre la sovranità e l’integrità territoriale di tutti i Paesi. Allo stesso tempo, abbiamo anche visto che la questione Ucraina ha latitudine e longitudine storiche complesse e speciali e comprendiamo le legittime preoccupazioni della Russia sulla sicurezza», ha affermato il ministro degli Esteri Wang Yi nella telefonata con la controparte russa Sergei Lavrov, attaccando la mentalità da Guerra Fredda degli Usa.

L’imbarazzo della Cina è evidente con le forze armate russe che hanno attaccato il territorio ucraino da più fronti e con le città bombardate. Pechino non può sostenere apertamente il «quasi-alleato» dato che equivarrebbe a giustificare una flagrante violazione del diritto internazionale, mentre - per ragioni interne - il governo cinese ha sempre invocato il principio di non ingerenza negli affari interni di uno Stato sovrano.

Lo stesso presidente Xi Jinping, nella telefonata avuta la scorsa settimana con l’omologo francese Emmanuel Macron, ha ribadito il suo sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale di Kiev, perorando una soluzione negoziale. L’imbarazzo, ora, è tale che anche l’uso del termine «invasione» è diventato problematico, dato che la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying ha rigettato «l’uso preconcetto delle parole» nell’ambito del «tipico stile di fare le domande dei media occidentali».

Sull’evoluzione della politica cinese, sul posizionamento tattico e sulle scelte strategiche di fronte all’invasione russa, Pechino non vorrà che Washington inquadri le sue alternative e scelte, puntando a tutelare i propri interessi.

La leadership comunista ha l’ambizione di bilanciare tre obiettivi: una relazione strategica con la Russia, l’impegno sui principi di «non interferenza» e il desiderio di ridurre al minimo i danni collaterali agli interessi cinesi per le turbolenze economiche e le potenziali sanzioni secondarie di Usa, Ue e alleati.

La posizione cinese odierna ha una maggiore propensione verso Mosca, ma da Pechino non hanno alcun interesse a essere coinvolti del tutto visti i prevedibili strascichi che la mossa di Putin è destinata ad avere sul piano internazionale, pur sposando per ora linguaggi preferiti dal Cremlino.

Il rischio, in pratica, è di far percepire un consenso alla politica russa attraverso il silenzio e/o la complicità. E poi c’è un elemento non secondario rimbalzato sui social media in mandarino dove la vicenda Ucraina è stata commentata tra lo stupore e l’incredulo. Su Weibo, il Twitter cinese, qualcuno si è posto il legittimo dubbio se Putin non avesse già le idee chiare sul dossier Ucraina durante la sua visita a Pechino del 4 febbraio. Ufficialmente era nella capitale cinese per l’apertura dei Giochi invernali e per incontrare il «suo amico» Xi, e per tornare a casa con la più forte dichiarazione congiunta mai siglata dai due Paesi dalla fine della Seconda guerra mondiale avendo nel mirino l’Occidente, Usa e alleati.

