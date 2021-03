La Cina prevede di costruire 30 nuovi aeroporti per il trasporto civile entro il 2025, come parte degli sforzi del paese di promuovere lo sviluppo di alta qualità dell’aviazione civile nel periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025). Lo ha detto oggi in una conferenza stampa Zhang Qing, funzionario della Civil Aviation Administration of China (CAAC).