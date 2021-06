La Cina punta a vaccinare almeno il 70% della popolazione contro il coronavirus entro la fine del 2021, pari a circa 980 milioni di persone. Il vice ministro della Commissione sanitaria nazionale Zeng Yixin, in un’intervista alla Xinhua, ha svelato per la prima volta i piani vaccinali del governo.

Il vice ministro ha spiegato che in Cina ci sono 21 vaccini anti Covid-19 che hanno iniziato gli studi clinici: finora 4 hanno avuto l’approvazione condizionata alla commercializzazione nel Paese, mentre sono 3 quelli autorizzati per l’uso di emergenza. Zeng ha poi precisato che all’estero sono stati approvati 8 vaccini anti Covid-19 per la sperimentazione clinica di fase III mentre una formulazione con la tecnica mRNA ha soddisfatto i requisiti etici per lo studio di efficacia.