La Cina punta a ridurre la densità della popolazione uigura nello Xinjiang quale ulteriore misura di persecuzione della minoranza di fede musulmana, portando avanti quello che esperti di diritti umani e alcuni governi definiscono un «genocidio culturale». Secondo uno studio pubblicato accidentalmente online e ripreso dai media internazionali, i programmi di lavoro dello Xinjiang sono stati pensati anche per diluire il più possibile la loro presenza, spalmandola nella regione in modo da favorire la perdita dell’identità culturale.

Il rapporto Nankai, tuttavia, rimarca proprio che i trasferimenti di manodopera sono anche una misura pensata per il lungo termine che «non solo riduce la popolazione uigura in densità nello Xinjiang, ma è anche un metodo importante per influenzare, sciogliere e assimilare le minoranze».

A tale scopo, il rapporto - che ha raccomandato al governo di espandere i piani anche alle regioni centrali e orientali della Cina per soddisfare le richieste di lavoro - ha pure sottolineato che i programmi sono da considerare su base «volontaria», fornendo però dettagli contraddittori con l’inclusione, ad esempio, di obiettivi come la mobilità forzata dei lavoratori e la necessità di guardie di sicurezza nelle squadre di approvvigionamento di manodopera.

«Inoltre ci sono motivi credibili per concludere che i crimini contro l’umanità di trasferimento forzato e persecuzione si stiano verificando», ha aggiunto. Zenz e Rosenberg hanno espresso preoccupazione per il fatto che i programmi di trasferimento degli uiguri siano stati analizzati principalmente con la lente del lavoro forzato «e non per quanto riguarda lo sfollamento forzato dalle case e dalla loro comunità».