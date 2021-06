Una nota dell’ambasciata cinese presso l’Unione europea (UE) ha sollecitato l’Alleanza atlantica a «vedere razionalmente lo sviluppo della Cina, a smettere con l’esagerare le varie forme di ‘‘teoria della minaccia cinese’’ e a non usare gli interessi legittimi e i diritti legali della Cina come scuse per manipolare la politica del gruppo». Nel vertice annuale della NATO di ieri a Bruxelles, la Cina è finita per la prima volta nella lista dei «rischi» per la sicurezza.