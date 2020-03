La Cina s’avvicina a passo spedito verso la «guarigione» dal coronavirus quando anche Wuhan, il focolaio dell’epidemia trasformatasi in pandemia, ha registrato solo 4 nuovi casi di contagio, al livello più basso da quando a gennaio è iniziata la raccolta sistematica dei dati.

Segnali positivi arrivano anche dalla vicina Corea del Sud, le cui 107 infezioni aggiuntive di ieri (erano state 110 giovedì e 114 mercoledì), non solo hanno migliorato l’andamento da oltre due settimane, ma sono state anche doppiate dalle 204 guarigioni, salite nel complesso a 714.

I casi di infezione sono saliti a 8.086, ha precisato il bollettino del Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), con altri 5 decessi a quota 72, mentre il caso di massima attenzione è costituito dai piccoli focolai registrati a Seul, tra cui un grande call center.

Tolti i 4 casi di Wuhan dagli 11 totali segnalati ieri in Cina, la Commissione sanitaria nazionale (Nhc) ha osservato nel suo bollettino quotidiano che le altre infezioni sono dovute al ‘contagio di ritorno’. Per la prima volta, i casi importati hanno superato quelli locali: tra i 7 residui, 4 sono stati segnalati a Shanghai, due nel Gansu e uno a Pechino.

Proprio nella capitale, dove è stata varata una stretta ai controlli per chi arriva dall’estero e in particolare da Paesi particolarmente colpiti, tutti i voli internazionali del mega e nuovo Beijing Daxing Airport sono stati trasferiti al Beijing Capital International Airport, dove l’area D del Terminal 3 è stata dedicata ai passeggeri provenienti da zone ad alto rischio come Iran, Italia, Giappone e Corea del Sud.