La Cina ha commesso un «genocidio» contro gli uiguri. Lo dichiara - riporta il New York Times - il Dipartimento di Stato in quello che è considerato l’ultimo schiaffo dell’amministrazione Trump a Pechino. «Il genocidio è in corso e stiamo assistendo al sistematico tentativo della Cina di distruggere gli uiguri», afferma il segretario di Stato, Mike Pompeo.