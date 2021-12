La Cina intende creare la sua prima base navale militare nell’Oceano Atlantico in Guinea Equatoriale, dove poter riarmare e riparare le navi da guerra.

Il vice consigliere per la sicurezza nazionale USA Jon Finer, riporta il WSJ, ha visitato la Guinea Equatoriale in ottobre per persuadere il presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo e suo figlio nonché erede apparente a respingere le offerte di Pechino.