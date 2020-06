Il grande magazzino di Macy’s e la pizzeria Ribalta , il negozio di ricordini da pochi dollari da vendere ai turisti appena sbarcati alla Penn Station e la gioielleria di Francisco Araujo nel cuore del Bronx. Quello che è accaduto nelle notti scorse a New York non ha risparmiato nessuno, dall’enorme negozio che per tanti anni ha rappresentato uno dei simboli della grande distribuzione americana all’accogliente pizzeria a due passi da Union Square con cui Rosario Procino e Pasquale Brigante Cozzolino, napoletani puro sangue, avevano realizzato il loro «sogno americano» e che era un punto di ritrovo favorito per i giornalisti italiani e europei. Le spranghe dei saccheggiatori li hanno attaccati con la stessa violenza, non appena i cortei di manifestanti pacifici hanno cominciato a dissolversi...