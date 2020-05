I farmaci antimalarici idrossiclorochina e clorochina non hanno mostrato alcun beneficio nei pazienti ricoverati con Covid-19, ha dichiarato Mandeep Mehra, capo del Center for Andvanced Heart Disease all’Università di Harvard a Boston, precisa un comunicato dell’Ospedale Universitario di Zurigo. Anzi al contrario: i dati indicano un aumento del rischio di morte. L’11,1% dei pazienti trattati con uno dei due farmaci è morto in ospedale. Nel gruppo di controllo, tenendo conto dell’età, del sesso e dei fattori di rischio, il tasso di mortalità è stato del 9,3%.

Non vi è quindi «alcuna prova scientifica» dell’efficacia dell’idrossiclorochina e della clorochina, ha affermato Frank Ruschitzka, primario di cardiologia presso il Centro di cardiologia dell’Università di Zurigo. I due farmaci non dovrebbero quindi essere utilizzati per trattare i pazienti Covid-19 fino a quando non saranno disponibili i risultati di ulteriori studi.