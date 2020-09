Il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha esteso fino a settembre 2021 la sua Missione di verifica del processo di pace in Colombia tra Governo ed ex guerriglieri delle FARC. Nel Paese però la violenza resta una preoccupante costante, così come gli squilibri sociali accresciuti dalla COVID. Abbiamo sentito il ticinese Attilio Bernasconi che da anni studia le minoranze etniche e i problemi sociali in Colombia.

Quali sono le cause della violenza generalizzata in Colombia dove la polizia fa un uso troppo disinvolto delle armi da fuoco?

«La violenza in Colombia continua a riprodursi negli anni e sembra non finire mai. Vi è chi ricorda i fatti del 1948 (la rivolta scoppiata a Bogotà dopo l’assassinio del candidato indipendente del Partito liberale per le elezioni del 1950), e vi è chi punta il dito contro...