L’Unione europea condanna la strage alla moschea sciita a Kunduz in Afghanistan. «Gli autori di questo crimine spregevole, rivendicato dall’Isis devono essere assicurati alla giustizia», ha affermato il portavoce del servizio di azione esterna della Ue (Eeas-Seae), aggiungendo che «devono essere rispettati e protetti i diritti umani di tutti gli afghani, compreso il diritto alla vita e i diritti delle minoranze etniche e religiose».

Secondo il portavoce, «i continui attacchi terroristici sono un serio ostacolo a un Afghanistan stabile e pacifico. L’Unione europea resta impegnata per la pace e la stabilità in Afghanistan e per sostenere il suo popolo».