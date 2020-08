L’imprenditore italiano Flavio Briatore è positivo alla COVID-19. «L’IRCCS Ospedale San Raffaele rende noto che il signor Flavio Briatore si è rivolto all’Ospedale per una specifica patologia diversa dalla COVID-19 e che è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del Coronavirus SARS-Cov-2».

È quanto si legge in una nota del San Raffaele in cui si precisa che «il tampone è risultato positivo e di conseguenza al signor Briatore è stato applicato il protocollo standard che prevede l’isolamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività, sia per la sicurezza del paziente, sia per la tutela del personale di reparto e degli altri pazienti ricoverati».

«L’Ospedale ribadisce che la modalità di ricovero applicata risponde a tutti i requisiti di sicurezza necessari nel rispetto delle norme anti-contagio», conclude la nota.

Briatore si è rivolto quindi al San Raffaele di Milano per una patologia diversa - si presume prostatite - dalla COVID-19, come precisano in una nota Giulio Melisurgo, medico curante, e Pasqualino D’Aloia, direttore delle professioni sanitarie del San Raffaele. Una volta arrivato nell’ospedale, è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del coronavirus SARS-Cov-2, risultato poi positivo. Per questo gli è stato applicato il protocollo standard, che prevede l’isolamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività.

Il selfie sorridente dall’ospedale, poi lo rimuove

Ha pubblicato una foto sorridente e con la mascherina di lato Flavio Briatore dalla sua stanza del San Raffaele dove è ricoverato da domenica, ma poi il post è scomparso dalle storie del suo profilo su Instagram. La foto è stata postata poco dopo mezzogiorno ma è stata rimossa dopo pochi minuti, anche se non è passata inosservata e ha fatto subito il giro del web.

©CdT.ch - Riproduzione riservata