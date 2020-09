Il leader dell’opposizione russa Navalny è stato avvelenato con una sostanza tossica del gruppo Novichok. Lo indicano le analisi degli specialisti dell’esercito tedesco. Ora il Governo Merkel chiede a Mosca di fare chiarezza. Sulla vicenda abbiamo intervistato l’analista politica Anna Zafesova.

Secondo il Governo tedesco Navalny è stato avvelenato da un agente nervino della famiglia Novichok. Lo stesso agente che nel marzo 2018 quasi uccise l’ex spia Skripal e la figlia. Una prova che inchioda il Cremlino?«Queste analisi inchiodano abbastanza il Cremlino. Non sappiamo se si tratta della stessa sostanza usata nel caso Skripal, in quanto Novichok è un termine con cui si indicano diverse sostanze con azione simile, vi è ad esempio il Novichok 5 e il Novichok 9. Per capire quale veleno sia stato...