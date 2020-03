Lo ha sottolineato l’Oms spiegando che «mentre molte persone in tutto il mondo hanno accumulato immunità ai ceppi stagionali» questo «è un nuovo virus a cui nessuno è immune». «Abbiamo vaccini e terapie per l’influenza stagionale, ma - ha aggiunto l’Oms - al momento non esiste un vaccino e nessun trattamento specifico per il Covid-19».