La COP26 è stata un successo, un fallimento o, come ha scritto Paolo Gianinazzi sul Corriere del Ticino, un «insuccesso a metà»? Di sicuro, il risultato strappato a Glasgow non è piaciuto a Simonetta Sommaruga sebbene la stessa consigliera federale abbia parlato di «passi avanti». Dunque? Qual è il vero bilancio di questa conferenza sul clima? Per capirne di più ci siamo rivolti ad Antonio Nucci, dottorando in comunicazione del cambiamento climatico presso l’Università della Svizzera italiana. Con il nostro interlocutore abbiamo parlato di percezione, di generazione Greta, dell’accordo raggiunto ma anche dell’idea che questa COP26 – stringi stringi – sia servita solo per accordarsi su come spartire le restanti tonnellate di CO2 ancora «a disposizione».