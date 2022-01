I preparativi per Pechino 2022 «sono stati compiuti in modo soddisfacente grazie agli sforzi positivi» della leadership sotto il presidente Xi Jinping.

Confini blindati La Corea del Nord ha blindato i suoi confini con Cina e Russia da gennaio del 2020 negli sforzi per stroncare l’avanzata della pandemia: allo stato attuale, Pyongyang non ha ancora ufficializzato alcun caso di covid.

Gli Stati Uniti «e le sue forze vassalle stanno diventando sempre più palesi nelle loro mosse contro la Cina volte a impedire l’apertura con successo delle Olimpiadi», ha aggiunto la Kcna, «bollandole come un insulto allo spirito della Carta olimpica internazionale e come un atto di base per tentare di disonorare l’immagine internazionale della Cina». Pyongyang, invece, ha promesso di collaborare per il successo delle Olimpiadi invernali.

La Corea del Nord, secondo gli osservatori, era desiderosa di cogliere i Giochi cinesi come un’opportunità per interagire con i leader politici di altre nazioni, ma potrebbe aver rinunciato proprio per il boicottaggio diplomatico annunciato da Usa e nazioni come Gran Bretagna e Australia per le presunte violazioni cinesi dei diritti umani.