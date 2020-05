Tutti gli aggiornamenti dal mondo sull’emergenza coronavirus (qui è possibile consultare la mappa dei contagi in tempo reale). Ricordiamo che è possibile abbonarsi gratuitamente al CdT per due mesi, per avere accesso a tutti i contenuti.

Sabato 9 maggio

(Aggiornato alle 19.29) I casi di coronavirus nel mondo sono attualmente 3.955.484, secondo gli ultimi dati aggiornati della Johns Hopkins University. I decessi sono oltre 275 mila mentre i guariti sono 1.332.023. Gli USA guidano ancora la classifica con 1.283.929 contagi, seguiti da Spagna (222.857) e Italia (217.815).

Francia, i decessi tornano al minimo

Tornano ai minimi dall’inizio dell’epidemia i decessi in Francia per Covid-19, a 2 giorni dalla riapertura dopo 7 settimane di lockdown. Per la direzione generale della Sanità sono stati 80 nelle ultime 24 ore fra ospedali, case di riposo e istituti per disabili. Il totale è ora di 26’310 vittime.

Continuano a calare i pazienti in rianimazione, ormai soltanto 2’812 in tutto il paese, con un ulteriore calo di 56 unità da ieri sera.

Diminuiti anche i ricoverati, 110 in meno da ieri, per un totale di 22’614.

Seul torna a chiudere

A tutti i bar di Seul è stato ordinato di chiudere i battenti fino a nuovo ordine, dopo che è stato registrato un picco nei casi di coronavirus legati a discoteche nella capitale sudcoreana. Lo riferisce la CNN online citando il sindaco di Seul, Park Won. L’ordine segue un’impennata nei casi collegati a locali notturni a Itaewon, un popolare quartiere della vita notturna a Seul. Giovedì un uomo di 29 anni si è rivelato positivo per il virus ed è emerso che aveva frequentato diversi club a Itaewon la notte del 1 maggio, secondo i Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC). Da allora, altri 40 persone ritenute collegate al caso sono risultate positive al Covid-19. Secondo il conteggio della Johns Hopkins University, la Corea del Sud ha registrato oltre 10.800 casi di coronavirus e 256 decessi.

Gran Bretagna: 346 decessi in 24 ore

Sono 346 i decessi di persone positive al coronavirus nelle ultime 24 ore nel Regno Unito, stando all’aggiornamento del bilancio fornito dal ministero britannico della Sanità. Il numero dei morti registrati nel Paese fino a ieri alle 17.00 sale quindi a 31’587.

L’agenzia Press association segnala tuttavia che, sulla base di una nuova elaborazione dell’Ons, l’Istituto di statistica nazionale britannico, con un accorpamento di dati, la cifra supera le 36’500 vittime.

Meno di 200 morti al giorno in Spagna

I decessi scendono di nuovo sotto 200 i morti quotidiani in Spagna, dove il triste bilancio complessivo arriva oggi a quota 26.478: è quanto emerge dall’ultimo bollettino ufficiale del Governo. Nelle ultime 24 ore in Spana sono stati registrati 179 decessi, rispetto ai 229 delle 24 ore precedenti, a fronte di un totale di 223.578 casi. Le persone guarite finora sono 133.952.

Venerdì 8 maggio

(Aggiornato alle 17.30) I casi di coronavirus nel mondo sono attualmente 3.875.995, secondo gli ultimi dati aggiornati della Johns Hopkins University. I decessi sono oltre 270 mila, più precisamente 270.404 mentre i guariti sono 1.296.175. Gli USA guidano ancora la classifica con 1.259.108 contagi, seguiti da Spagna (221.447) e Italia (215.858).

Madrid resta chiusa, ancora nessun allentamento

Madrid resta nella «fase zero»: il governo spagnolo ha respinto la richiesta della comunità autonoma di Madrid - la regione più colpita in Spagna dal coronavirus - di passare alla «Fase 1» che consente alcune ulteriori aperture e allentamenti delle misure. Lo riferiscono media spagnoli fa cui la radio Cadena Ser e l’agenzia Efe. Madrid aveva presentato ieri la documentazione per passare alla «Fase 1» a partire dal prossimo lunedì, in cui si mette in evidenza tra l’altro per il mese di aprile un calo dell’84% nei ricoveri e del 64% di ingressi in terapia intensiva. Il ministero della Salute non ha tuttavia dato luce verde in quanto la regione della capitale non è giudicata pronta a passare alla prossima fase, così come non lo sono Catalogna e o Castilla y León.

Nuovo calcolo porta a 36.000 i morti in Gran Bretagna

Si fa sempre più pesante il bilancio dei morti da coronavirus nel Regno Unito: balzato a oltre 36.000 secondo l’agenzia Pa, sulla base di una nuova elaborazione dell’Ons, l’istituo nazionale di statistica britannico, con l’aggiunta di 3.417 decessi la cui causa era stata registrata come dubbia negli ospedali inglesi il 25 aprile e il 7 maggio ed è stata poi accertata con tamponi post mortem. Il totale di vittime nella sola Inghilterra - dentro e fuori gli ospedali - tocca così 33.021 secondo l’Ons; oltre 36.000 contando pure Scozia, Galles e Irlanda del Nord.

Cina, un solo caso interno e 260 persone in cura

La Cina ha segnato giovedì un solo nuovo caso domestico di infezione da COVID-19 nella provincia di Jilin e 16 asintomatici: la Commissione sanitaria nazionale, nei suoi aggiornamenti, ha rilevato che non sono stati registrati ulteriori casi importati per la prima volta dal 28 febbraio. In totale, le infezioni accertate sono salite a 82.886, di cui 260 in cura (i minimi dal 20 gennaio), 77.993 risoltesi con la completa guarigione e 4.633 con il decesso, dato invariato. I contagi d’importazione sono fermi a 1.680: 1.461 pazienti sono stati dimessi dagli ospedali e 219 sono sotto trattamento, di cui 5 in gravi condizioni. Gli asintomatici sono stati stimati in 854, tutti sotto stretta osservazione medica. Continua la serie positiva dell’Hubei, la provincia epicentro della pandemia, dove i nuovi casi di infezione mancano da 34 giorni di fila, mentre gli asintomatici sono risultati 629. I contagi confermati sono 68.128, inclusi i 50.333 di Wuhan, il capoluogo provinciale e focolaio della pandemia. Il 2 maggio l’Hubei ha abbassato l’allerta sanitaria da 1 a 2.

Russia, sesto giorno con oltre 10.000 nuovi casi

In Russia nelle ultime 24 ore si sono registrati 10.699 nuovi casi di COVID-19, meno degli 11.231 di ieri, ma i nuovi contagi superano così quota 10.000 per il sesto giorno di fila. In totale, i casi accertati in Russia dall’inizio dell’epidemia salgono ora a 187.859. A riferire i dati è la task force anticoronavirus russa, secondo cui le morti provocate dal nuovo virus in Russia sono 1.723, di cui 98 nel corso dell’ultima giornata.

610 morti in 24 ore in Brasile, 9888 contagi

Sono 610 i morti per COVID-19 registrati nelle ultime 24 ore in Brasile. Lo rivela il ministero della Salute, precisando che il totale delle vittime è di 9.146. I nuovi contagi sono 9.888, per un totale di 135.106.

Altri 2.448 morti negli Stati Uniti

Sale il numero dei morti a causa del coronavirus negli Stati Uniti: 2.448 nelle ultime 24 ore, secondo i dato della Johns Hopkins University. Nella giornata precedente i decessi erano stati 2.073. Il bilancio complessivo ha superato le 75.500 vittime, con oltre 1,2 milioni di contagi in tutto il Paese. «In ogni passaggio di questa pandemia il presidente Trump ha ignorato gli esperti, sminuito la minaccia posta dalla COVID-19 e ingannato gli americani. E ora stiamo tutti pagandone il prezzo», ha postato su Twitter il candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden.

Giovedì 7 maggio

(Aggiornato alle 21.20) I casi di coronavirus nel mondo sono attualmente 3.772.367, secondo gli ultimi dati aggiornati della Johns Hopkins University. I decessi sono oltre 260 mila, più precisamente 264.189 mentre i guariti sono 1.252.240. Gli USA guidano ancora la classifica con 1.228.609 contagi, seguiti da Spagna e Italia.

Anche la Francia riapre l’11 maggio

«Il piano può essere avviato questo lunedì 11 maggio, è una buona notizia»: questo l’annuncio del premier francese, Edouard Philippe, in apertura della conferenza stampa sulla riapertura dopo il lockdown. «Il paese è diviso in due», ha spiegato Philippe, con le cartine divise in dipartimenti verdi e rossi. Nei dipartimenti in rosso, la riapertura ci sarà ma con maggiori cautele. Si tratta del dipartimento d’oltremare di Mayotte e dell’Ile-de-France, la regione di Parigi, dove l’epidemia è calata «ma non quanto sperato». In questi dipartimenti «non riapriranno le scuole medie». Nella regione della capitale verrà mantenuto un «rigore rafforzato», ha aggiunto il premier. «La situazione nell’Ile-de-France richiede la più estrema vigilanza», gli ha fatto eco il ministro della salute Olivier Véran. Le frontiere con gli altri paesi dello spazio Schengen rimarranno comunque chiuse fino al 15 giugno

In America Latina 300 mila casi e 16 mila morti

Cresce la pandemia di coronavirus in America Latina. La regione ha superato i 300 mila casi confermati, inclusi oltre 16 mila decessi, con circa 45 mila positivi rilevati in meno di 72 ore. È quanto emerge da una statistica elaborata dall’ANSA riguardante 34 nazioni e territori latinoamericani. Secondo il conteggio, sono 300.389 i casi confermati di coronavirus nell’area, con 16.348 morti. Il 4 maggio i casi di contagio erano circa 255 mila. Il Brasile si conferma il Paese dell’area con il maggior numero di casi rilevati e di morti, rispettivamente a quota 125.096 e 8.535. Il secondo Paese in America Latina per numero di contagi è ancora una volta il Perù, con 54.817 positivi di cui 1.533 morti. Segue l’Ecuador, che continua il suo lavoro di revisione dei dati sui contagi e sulle vittime. L’ultimo dato del ministero della Salute ecuadoriano riferito al 6 maggio segnala 29.420 casi e 1.618 morti nel Paese, mentre il bilancio comunicato il 4 maggio contava oltre 31 mila casi. Secondo le autorità, il «calo» di circa 2 mila casi è dovuto a una rettifica dei dati a seguito di alcune verifiche sui test. Dopo l’Ecuador, seguono per numero di contagi il Messico (27.634 casi e 2.704 morti) e il Cile (23.048 e 281). Tra i Paesi della regione che superano i mille casi si segnalano la Colombia (8.959 e 397), la Repubblica Dominicana (8.807 e 362), Panama (7.731 e 218), Argentina (5.208 e 273), Bolivia (1.886 e 91), Cuba (1.703 e 69) e Honduras (1.461 e 99).

Russia diventa quinta per numero di contagi e supera Francia e Germania

La Russia è il quinto Paese al mondo per casi totali di Covid-19 accertati: è quanto emerge dai dati pubblicati dalla John Hopkins University. La Russia (144 milioni di abitanti) oggi ha annunciato di aver raggiunto i 177.160 contagi superando così la Germania (168.162 casi su una popolazione di 83 milioni di abitanti) e la Francia (174.224 casi su una popolazione di 67 milioni di abitanti). Un numero maggiore di contagi confermati si riscontra negli Usa (1.228.609 casi su una popolazione di 330 milioni di abitanti), in Spagna (220.325 casi su una popolazione di 47 milioni di abitanti), in Italia (214.457 casi su una popolazione di 60 milioni di abitanti) e in Gran Bretagna (202.359 casi su una popolazione di 66 milioni di abitanti).

Record di nuovi casi in Russia: 11.231

La Russia ha registrato nelle ultime 24 ore 11.231 nuovi casi di COVID-19, si tratta del numero più alto di contagi giornalieri finora registrato nel Paese. Lo riporta la task force russa anticoronavirus. I contagi accertati in Russia sono in totale 177.160 mentre ufficialmente le vittime del nuovo virus dall’inizio dell’epidemia sono 1.625, di cui 88 decedute nel corso dell’ultima giornata. I guariti sono in tutto 23.803. Nelle ultime quattro giornate erano stati annunciati oltre 10.000 nuovi casi giornalieri.

Anche Mosca, la città maggiormente colpita dall’epidemia in Russia, registra oggi il suo record di contagi giornalieri: 6.703 nelle ultime 24 ore. Nella capitale, i casi confermati di COVID-19 sono in totale 92.676 e dall’inizio dell’epidemia 905 persone sono morte a causa del nuovo virus, 39 delle quali nel corso dell’ultima giornata.

Altri 2.073 decessi negli USA in 24 ore

I morti per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 2.073. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. I contagiati sono 1,2 milioni, mentre il numero complessivo dei decessi ha superato i 73.000.

In Brasile record di 614 morti in un giorno

Sono 614 i morti per COVID-19 registrati nelle scorse 24 ore in Brasile, il numero più alto dall’inizio della pandemia. Lo ha rivelato il ministero della Salute, precisando che le vittime totali sono 8.535. Numero record anche per i contagi: 10.381 in un solo giorno, per un totale di 125.096 casi confermati. «Il lockdown potrebbe essere necessario in alcune situazioni», ha detto il nuovo ministro della Salute brasiliano, Nelson Teich, aggiungendo di non essere «favorevole o contrario» all’adozione della chiusura totale, ammettendo tuttavia che potrebbe essere necessaria per fronteggiare le situazioni più critiche. «Il lockdown potrebbe essere necessario in alcuni luoghi, in altri penso a maggiore flessibilità. Quando parliamo di isolamento, distanziamento, esistono vari livelli. L’importante è che non vi sia una difesa dell’isolamento e una difesa del non isolamento, vi sono vari livelli», ha aggiunto. Teich è stato nominato da Jair Bolsonaro dopo la rimozione di Luiz Henrique Mandetta, entrato in contrasto con il presidente per la sua difesa del distanziamento sociale.

Mercoledì 6 maggio

(Aggiornato alle 23.29) I casi di coronavirus nel mondo sono attualmente 3.732.046, secondo gli ultimi dati aggiornati della Johns Hopkins University. I decessi sono oltre 258 mila, più precisamente 261.517 mentre i guariti sono 1.233.471. Gli USA guidano ancora la classifica con 1.219.952 contagi, seguiti da Spagna e Italia.

Almeno 30mila contagi nelle carceri statunitensi

Corrono i contagi di Covid-19 nelle carceri americane. Almeno 30 mila tra detenuti e agenti hanno contratto il coronavirus, stando ai dati diffusi dai ricercatori della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università della California. I casi confermati riguardano almeno 21 mila detenuti e 9 mila agenti. Tra questi si contano complessivamente 319 morti.

Spagna in stato emergenza fino al 24 maggio

Il parlamento spagnolo ha approvato l’estensione dello stato d’emergenza fino al 24 maggio dopo giorni di difficili negoziati e aspri scontri tra partiti. Lo riportano i media spagnoli. Il Pp, che con il partito d’estrema destra Vox si opponeva ad un prolungamento, alla fine si è astenuto. Contrari anche gli indipendentisti catalani di Izquierda Republicana. Il governo di Pedro Sanchez ha però potuto contare sul sostegno di Ciudadanos e altri partiti locali minori.

Quasi 3 mila morti in Svezia

Sono quasi 3.000 le persone morte per il coronavirus in Svezia, il Paese che ha avuto l’approccio più morbido alle misure per frenare la pandemia. L’Agenzia sanitaria nazionale ha annunciato che i casi di Covid-19 nel Paese sono 23.918 e le vittime 2.941, 87 in più rispetto al giorno precedente. Un tasso, riporta il Guardian, di 291 per milione di abitanti, molto più alto delle vicine Norvegia (40 per milione), Danimarca (87 per milione) e Finlandia (45). Persino maggiore degli Stati Uniti, che il Paese con più decessi. «È un numero spaventosamente alto», ha commentato in conferenza stampa Anders Tegnell l’epidemiologo dietro alla strategia del governo svedese che ha deciso di non imporre lockdown, né chiudere bar, ristoranti e scuole per i ragazzi sotto i 16 anni.

Merkel: «La primissima fase della pandemia è alle spalle»

«La primissima fase della pandemia è alle spalle». Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa a Berlino dopo l’atteso incontro con i Laender che stabilirà la riapertura di molte attività. «Abbiamo raggiunto l’obiettivo di contenerla e di non sovraccaricare il sistema sanitario», ha affermato la cancelliera. Merkel ha sottolineato che «il tasso di contagio è stabile sotto l’1», tranne in una regione, e «il numero dei nuovi contagiati resta da giorni sotto le quattro cifre». I Laender tedeschi assumeranno le decisioni sull’allentamento delle misure restrittive ma se il numero dei nuovi contagiati salirà di nuovo a 50 per 100 mila abitanti «le limitazioni dovranno essere ristabilite dalle regioni stesse».

Il Belgio allenta il lockdown, dall’11 maggio riaprono i negozi

Il Belgio annuncia un allentamento del lockdown con riaperture progressive e graduali. «A partire da domenica 10 maggio sarà permesso per ogni famiglia accogliere quattro persone, ma sempre le stesse e si dovranno rispettare le distanze di sicurezza». Lo ha annunciato la premier belga Sophie Wilmes nel corso di una conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio nazionale di sicurezza. confermando quanto era circolato nei giorni scorsi, vale a dire la riapertura dei negozi da lunedì 11 maggio ma a certe condizioni: un solo cliente per 10 metri quadrati per un massimo di 30 minuti al quale si consiglia di indossare la mascherina e di recarsi vicino casa o nei pressi del posto di lavoro. «Fate i vostri acquisti da soli», ha consigliato Wilmes. «Caffè, bar e ristoranti rimarranno ancora chiusi mentre restano vietati i raduni come anche le escursioni», ha aggiunto la premier.

La Germania riapre tutti i negozi

Tutti i negozi potranno riaprire in Germania, anche quelli più ampi di 800 metri quadrati, rispettando le misure di igiene e le regole del distanziamento. È quanto è stato deciso nell’incontro fra Stato e Regioni in corso a Berlino, secondo la Dpa. Inoltre, il governo tedesco ha deciso di abbassare temporaneamente l’imposta sul valore aggiunto (Iva) per la ristorazione . Per ristoranti e caffè la tassa sarà ridotta dal 19% al 7% sui pasti, a partire dal 1 luglio e per un anno. L’obiettivo è quello di dare una spinta al settore, per la ripartenza. L’annuncio della misura è stato dato in una conferenza stampa dell’esecutivo. La ristorazione è uno dei settori più colpiti a causa della chiusura forzata per le misure restrittive dovute al coronavirus. Ristoranti e bar in Germania sono ancora chiusi, e proprio oggi nella conferenza con le regioni si attende l’ufficializzazione della riapertura a maggio. I Laender tedeschi decideranno sotto la loro responsabilità quando far riaprire la gastronomia. Lo scrive la Dpa, anticipando la decisione presa nell’incontro in corso fra Stato e Regioni a Berlino. Si dovrà tener conto del diverso impatto del contagio da coronavirus nelle diverse regioni.

Controlli alla frontiera prolungati in Austria

L’Austria ha prolungato fino al 31 maggio i controlli alla frontiera ‘anti-Covid’ che dovevano scadere domani. Il provvedimento è stato prolungato con una nuova ordinanza del ministero degli Interni. Chi entra in Austria, come finora, deve stare per due settimane in quarantena oppure presentare l’esito di un test non più vecchio di quattro giorni.

Leggero aumento dei morti in Spagna

Lieve aumento nel bilancio delle vittime da coronavirus in Spagna, dove i morti sono stati 244 nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute di Madrid, citato dai media spagnoli. È la prima volta da sabato scorso che il numero è salito oltre 200. In totale sono 25.857 i decessi confermati finora e 220.325 i casi nel Paese, in aumento di 996 da ieri. Lo riporta il Ministero della sanità del Governo spagnolo.

In Russia ancora oltre 10.000 casi in 24 ore

In Russia per il quarto giorno di fila si registrano oltre 10.000 nuovi casi di COVID-19 nelle ultime 24 ore. Stando alla task force russa anticoronavirus, nel corso dell’ultima giornata sono stati accertati 10.559 nuovi contagi, che portano a 165.929 il totale dei casi ufficiali nel Paese dall’inizio dell’epidemia. Le vittime del nuovo virus sono 1.537, di cui 86 decedute nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati annunciati 10.102 nuovi casi, due giorni fa 10.581 e domenica 10.633, quest’ultimo è il numero più alto di contagi giornalieri finora registrato nel Paese. Nella sola Mosca, nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 5.858 casi di coronavirus, per un totale di 85.973 infezioni confermate. La capitale russa supera così la Cina nei contagi confermati (83.968, secondo i dati della Johns Hopkins). L’aumento giornaliero del numero di persone infette a Mosca è stato pari al 7,3%. Lo riporta la task force nazionale citata dalla Tass.

Israele, molte più guarigioni che contagi

Molte più guarigioni che nuovi contagi per coronavirus si sono registrati in Israele anche nella giornata di ieri, secondo dati divulgati dal ministero della sanità. Dei 16.314 casi positivi registrati finora (46 in più rispetto alle 24 ore precedenti) solo 5.549 sono definiti tuttora malati. Di essi 90 versano in condizioni gravi. Le guarigioni sono invece cresciute di 350 unità e hanno raggiunto la cifra 10.527. I decessi sono stati 238. Al momento il caso più preoccupante è quello della località beduina di Hura, nel Neghev, dove negli ultimi tre giorni si è avuto un aumento del 19% nei contagi. Per questo motivo Hura - a differenza del resto del Paese - è stata posta in totale isolamento.

Cina, solo due casi d’importazione

La Cina ha registrato martedì zero nuovi casi domestici di COVID-19 con sintomi e solo due importati, entrambi accertati nella provincia di Shaanxi, mentre i nuovi asintomatici rilevati sono stati 20. La Commissione sanitaria nazionale, nei suoi aggiornamenti quotidiani, ha precisato che non ci sono stati decessi, restando quindi fermi a livello globale a 4.633, a fronte di contagi totali saliti a 82.883, comprensivi di 339 pazienti sotto trattamento e 77.911 casi di guarigione completa. Nell’Hubei, la provincia epicentro della pandemia, e nel capoluogo Wuhan, il focolaio prosegue l’azzeramento dei nuovi casi, partito il 4 aprile e giunto ormai al 32 giorno di fila.

Oltre 15 mila morti in America Latina

Oltre 15.000 persone sono morte a causa del coronavirus in America Latina e ai Caraibi: è quanto emerge da un conteggio dell’agenzia di stampa francese Afp basato su dati ufficiali. l totale dei casi supera quota 282.000. Il Paese con il maggior numero di morti è il Brasile a quota 7.921 a fronte di 114.715 casi, seguito dal Messico con 2.271 decessi e dall’Ecuador con 1.569 morti. Proprio in Ecuador il presidente Lenin Moreno ha annunciato ieri sera l’estensione per altri 30 giorni dello «stato di eccezione» nel Paese, a partire dal 16 maggio prossimo, riferisce il quotidiano El Telegrafo di Quito. In pratica, precisa il giornale, «questo significa che le forze armate, la polizia nazionale, il Servizio nazionale di gestione dei rischi e delle emergenze e il ministero della Sanità continueranno la loro mobilitazione su tutto il territorio nazionale per eseguire azioni di mitigazione della pandemia». Il presidente della Colombia Iván Duque ha dal canto suo annunciato ieri sera la decisione del governo di prorogare, per la terza volta dal 25 marzo, la quarantena sociale obbligatoria nel Paese, che resterà in vigore fino al 25 maggio. In un discorso trasmesso in tv, il capo dello Stato ha comunque assicurato che «durante questa nuova fase di isolamento sociale, sarà autorizzato l’avvio dell’attività produttiva di vari settori industriali, e quella di compravendita di beni necessari alla popolazione».

Usa, 2.333 morti in 24 ore (+130%)

È in forte aumento il bilancio dei decessi giornalieri provocati dal coronavirus negli Stati Uniti: nelle ultime 24 ore sono morte 2.333 persone, più del doppio rispetto alle 1.015 persone decedute il giorno precedente. È quanto emerge dal conteggio aggiornato della Johns Hopkins University. Il totale dei morti si attesta così a quota 71.031 a fronte di 1.203.502 casi.

Martedì 5 maggio

(Aggiornato alle 17.20) I casi di coronavirus nel mondo sono attualmente 3.607.469, secondo gli ultimi dati aggiornati della Johns Hopkins University. I decessi sono oltre 250 mila, più precisamente 252.301, mentre i guariti sono 1.168.355. Gli USA guidano ancora la classifica con 1.180.634 contagi, seguiti da Spagna e Italia.

Spagna, il 70% dei nuovi casi sono medici

Più del 70% dei nuovi casi di coronavirus registrati in Spagna nelle ultime 24 ore sono operatori sanitari. Lo rivelano i dati del ministero della Salute riportati dai media spagnoli. Degli 867 nuovi contagiati (per un totale di oltre 219 mila), 631 sono professionisti nel settore sanitario, una tendenza iniziata già da qualche giorno. Dal 28 aprile, gli operatori sanitari hanno rappresentato il 66% (5.587) dei 8.500 nuovi casi di Covid-19 in Spagna. In due ospedali della regione di Madrid e in Catalogna, le aree più colpite dal coronavirus, è stato contagiato l’11% del personale. La curva dei decessi di persone infette da coronavirus intanto si stabilizza . Sono 185 nelle ultime 24 ore (in leggero aumento rispetto al giorno prima), per un bilancio complessivo di 25.613.

Nel Regno Unito più morti che in Italia

Il Regno Unito supera l’Italia per numero di morti da coronavirus e diventa il Paese con il picco più alto d’Europa, in base a un aggiornamento statistico dell’Ons, l’Istat britannico. I dati dell’ufficio nazionale per le statistiche britannico (Ons) mostrano che fino al 24 aprile le morti per coronavirus in Inghilterra e Galles hanno raggiunto la cifra di 29.648. Se vengono inclusi i dati dalla Scozia e dall’Irlanda del Nord, la cifra totale è di 32.313. L’Italia dichiara - a ieri - 29.029 morti.

Numero contenuto di casi in Germania

Il numero dei nuovi contagi in Germania continua ad esser contenuto intorno ai 600 e «questa è una notizia molto positiva». Il tasso di contagio R0 scende a 0,71 mentre il tasso di mortalità è salito invece al 4,2%. Lo ha detto il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, in conferenza stampa a Berlino. Il numero dei contagi aggiornato alla mezzanotte di oggi è 163.860 (e cioè +685 rispetto al giorno precedente) mentre le vittime sono 6.831.

Mille morti in più di ieri negli Stati Uniti

Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti il coronavirus ha fatto 1.015 vittime, il dato più basso da un mese a questa parte. E’ quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.

La Corea del Sud riapre le scuole

La Corea del Sud ha registrato ieri zero nuovi casi interni di coronavirus per il secondo giorno di fila e solo tre importati che, nel complesso, rappresentano i minimi dai due contagi accertati il 18 febbraio. Con un totale di 10.804 infezioni, secondo gli aggiornamenti del Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), il governo ha deciso di allentare le regole sul distanziamento sociale consentendo il ritorno a scuola da mercoledì 13 maggio, parte del nuovo «schema di quarantena della vita quotidiana». In Brasile altri 263 decessi in 24 ore Sono 263 i decessi per Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Brasile. Lo ha annunciato il ministero della Salute, precisando che il numero totale delle vittime è 7.288. I contagi accertati oggi sono 4.075, per un totale di 105.222. Il tasso di mortalità è del 6,9 per cento.

