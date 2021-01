La SRF, che a sua volta ha già confermato il rilascio, aveva riferito dell’arresto sulla base di informazioni ricevute da un’organizzazione non governativa attiva sul posto, il Viasna Human Rights Centre. Tschirky soggiorna in Bielorussia con un accredito valido. Tra le altre cose, ha riferito da Minsk delle manifestazioni anti-Putin in città russe come Mosca e San Pietroburgo.