La corsa al vaccino spiegata in 7 punti

Se ne parla come di una caccia, di una corsa. La ricerca di un vaccino che possa sconfiggere il SARS-CoV-2 procede spedita e vede coinvolti molti fronti, molti Stati. Alcuni di questi non fanno mancare i proclami, del genere «Siamo avanti noi». Si avanza di fase in fase, e a volte possono esserci anche delle battute a vuoto, delle interruzioni. E si perde il passo. E allora da un proclama vincente si passa, magari nel giro di pochi giorni, a uno più interlocutorio. Il traguardo, di conseguenza, si fa via via più lontano.

Di che pausa stiamo parlando?

Ci riferiamo a quella relativa ai test sul vaccino della casa farmaceutica britannico-svedese AstraZeneca - che ha sviluppato il preparato in collaborazione con l’Oxford Vaccine Group - Si tratta di un’interruzione che potrebbe durare anche solo pochi giorni, precauzionale, presa in totale autonomia dalla stessa azienda, e che è legata alla sospetta reazione avversa in uno dei volontari. Piccola premessa: quello di AstraZeneca è considerato tra i più promettenti, perlomeno tra quelli (nove) già arrivati alla fase 3.

Cosa si intende con fase 3?

La sperimentazione clinica di un vaccino viene realizzata in tre fasi. La prima coinvolge un numero di soggetti ridotto ed è volta a osservare la tollerabilità e la sicurezza del prodotto. Nella seconda i soggetti testati aumentano, così come cresce la definizione di dosi e protocolli di somministrazione, oltre che degli eventuali effetti collaterali. Ed eccoci alla terza fase, nella quale il vaccino viene somministrato a più persone: è la fase decisiva, finale, prima di poter pensare alla registrazione e alle successive fasi di produzione e distribuzione.

Come funziona un vaccino?

A rispondere è Alessandro Diana, pediatra, insegnante alla facoltà di Medicina e unità di vaccinologia dell’Università di Ginevra. «L’idea di base è quella di far credere al nostro sistema immunitario, i nostri soldati, che c’è una minaccia in corso, un nemico. In questo modo il nostro sistema si allena a trovare le armi giuste per respingere la minaccia. In pratica con il vaccino si cerca l’immunità ma senza i danni della malattia».

La Svizzera è in corsa?

Citiamo l’UFSP: «La Confederazione si impegna a concludere contratti di riservazione con diversi fabbricanti di vaccini, i cui progetti di ricerca sono ben avanzati e mostrano risultati preclinici promettenti. Se uno di questi supererà le fasi cliniche e sarà omologato da Swissmedic, la Svizzera riceverà il numero di dosi riservate in virtù del contratto stipulato. (...) Il 7 agosto 2020, la Confederazione ha firmato un contratto per riservare il vaccino dell’azienda statunitense Moderna (...). Non è tuttavia ancora chiaro quali vaccini saranno infine omologati e accessibili alla popolazione svizzera. Per questo, parallelamente al contratto con Moderna, la Confederazione è in contatto con altri fabbricanti di vaccini per aumentare le possibilità di accesso».

Lo stop ai test è solo negativo?

No. Anzi, se vogliamo è la dimostrazione che la maggior parte delle aziende e dei ricercatori stanno lavorando nella maniera corretta. Al di là dell’efficacia, una delle voci più importanti quando si sviluppa un vaccino riguarda la sicurezza. Accelerare i tempi è del tutto sbagliato e, appunto, pericoloso. Il rischio infatti è che sul mercato venga introdotto un prodotto non totalmente conosciuto, potenzialmente dannoso per l’essere umano. I test su un ampio campione di persone (si parla di decine di migliaia di volontari) effettuati durante la fase 3 servono proprio ad annullare i pericoli. Non è il caso di avere fretta, dunque.

Ma allora quando sarà pronto?

Stando alla piattaforma svizzera di informazione sulle vaccinazioni Infovac, «a meno che non si rinunci agli studi per dimostrare la sicurezza e l’efficacia di un vaccino su un numero sufficiente di persone, il tempo che viene spesso menzionato per lo sviluppo di un preparato contro la COVID-19 è di 12-18 mesi. Queste tempistiche, necessarie prima che un vaccino possa essere utilizzato attraverso una clausola di emergenza (con approvazione ufficiale da parte delle autorità di regolamentazione), sembrano però davvero molto strette».

Tempi stretti per tutti?

Come si diceva, alcuni Paesi già si vantano di essere in grado di ottenere il vaccino ancora nel 2020. Donald Trump per esempio ha recentemente annunciato che il vaccino sarà «sul mercato alla fine dell’anno o anche prima, potrebbe essere nel mese di ottobre o novembre, prima di un giorno speciale» - riferendosi evidentemente al 3 novembre - Lo ha però contraddetto, ieri, l’immunologo più famoso d’America, ovvero Anthony Fauci, membro della task force coronavirus della Casa Bianca, che ha definito «improbabile» la registrazione di un vaccino prima del 2021. Più possibile semmai all’inizio del prossimo anno. Insomma, nella corsa al vaccino - una sorta di nuova Luna -, contano anche i mesi, se non le settimane o, chissà, i giorni.

©CdT.ch - Riproduzione riservata