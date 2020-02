Le profondità degli oceani sono il nuovo richiamo dell’industria mineraria: è lì che si sta scatenando una nuova corsa all’oro e ad altri metalli preziosi, come il cobalto o l’indio usato per gli schermi touch-screen degli smartphone. Questa è una delle minacce agli oceani profondi oggetto dello studio pubblicato sulla rivista Nature ecology and evolution da 120 biologi marini, per tutelare le profondità degli oceani da uno sfruttamento intensivo, su iniziativa del presidente della Stazione zoologica «Anton Dohrn», Roberto Danovaro.