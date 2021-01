Durante la prima ondata della pandemia, la scorsa primavera, gli occhi di tutti erano puntati sui grafici (Paese per Paese) riguardanti il numero di casi positivi e i decessi dovuti al nuovo coronaviurs. Ora, a distanza di nove mesi e con l’arrivo dell’anno nuovo, lo sguardo del mondo volge su un altro tipo di grafici; quelli riguardanti il numero di persone vaccinate in ogni Paese. E ovviamente, anche in questo caso, nella corsa globale all’immunità, non sono mancate alcune polemiche.

Chi prima e chi dopo

Attualmente, secondo i dati raccolti e forniti dall’Università di Oxford, nel mondo sono state somministrate poco più di dodici milioni di dosi.

In cifre assolute, il Paese ad averne somministrate di più, al momento, è la Cina (4,5 milioni). Al secondo posto di questa speciale classifica troviamo gli Stati Uniti (4.2 milioni) seguiti da Israele (1,09 milioni). Proprio quest’ultimo Paese si trova però in cima a un’altra classifica, forse più significativa: quella dei vaccinati ogni 100 abitanti. Con una popolazione di quasi 9 milioni di abitanti e poco più di un milione di dosi somministrate, Israele ha infatti un tasso d’incidenza del 12,59. E il distacco rispetto al secondo e il terzo Paese è parecchio importante: il Bahrein ha infatti vaccinato 3,53 persone ogni 100 abitanti, mentre la Gran Bretagna si ferma a 1,39, gli Stati Uniti a 1,28 e la Cina addirittura a 0,31.

Nel Vecchio Continente

In Europa, il Paese ad aver somministrato più dosi, al momento, è la Gran Bretagna. Proprio ieri, il primo ministro britannico Boris Johnson ai microfoni di un programma della BBC ha affermato che nel Paese sono già state vaccinate un milione di persone, «più del resto d’Europa messo insieme». Johnson ha inoltre sottolineato che a partire da oggi, circa 530.000 dosi del vaccino Oxford-AstraZeneca saranno disponibili nei centri di vaccinazione. La Gran Bretagna sarà infatti il primo Paese del Vecchio Continente a vaccinare con il prodotto di AstraZeneca. Il primo ministro ha auspicato che entro tre mesi si possano vaccinare «decine di milioni di persone».

Ma se sul fronte della campagna di vaccinazione la Gran Bretagna può «vantare» il primato europeo, sul fronte dei nuovi contagi la situazione è preoccupante. Nel Paese ieri sono infatti stati registrati quasi 55.000 nuovi contagi e 454 decessi. Vista la situazione, lo stesso Boris Johnson ha affermato che «probabilmente nelle prossime settimane le misure per contenere il virus saranno rese più rigide in alcune zone del Paese».

Tornando ai vaccini, se come detto in cima alla classifica europea troviamo la Gran Bretagna, tra gli ultimi posti c’è la Francia. Il Governo di Emmanuel Macron è infatti stato molto criticato nel fine settimane appena trascorso.

Secondo il quotidiano francese Le Figaro, cinque giorni dopo l’inizio della campagna di vaccinazione, in Francia sarebbero state vaccinate meno di 500 persone. Nella giornata di sabato, un portavoce del Governo ha però assicurato al quotidiano Le parisien che «l’accelerazione voluta dal presidente Macron è già in corso».

L’estrazione a sorte

La Germania, invece, per il momento ha somministrato circa 240.000 dosi, il numero più alto in Europa dopo quello della Gran Bretagna. Dal punto di vista dell’incidenza, invece, il Paese guidato da Angela Merkel con 0,29 dosi ogni cento abitanti si trova in terza posizione dietro, appunto, alla Gran Bretagna (1,39) e alla Danimarca (0,7).

Ma in Germania a far discutere l’opinione pubblica in questo fine settimana è stato soprattutto il metodo scelto da alcune case di riposo che, per far fronte alla carenza di vaccini a disposizione, ha deciso di organizzare delle lotterie per lasciar decidere alla sorte chi verrà vaccinato. A lanciare l’allarme è stato l’ex segretario di Stato alla sanità Lutz Stoppe, con un «tweet» in cui ha raccontato una vicenda che lo riguarda personalmente: «Mia madre di 88 anni vive in una struttura per anziani a Francoforte. La vaccinazione contro il Covid è iniziata questa settimana. Le dosi non sono sufficienti, ora verrà estratto a sorte chi potrà essere vaccinato per primo».

Un’accusa che, ovviamente, ha scatenato una pioggia di critiche e commenti, dai quali si è pure scoperto che quello della casa di cura in questione non è l’unico caso. C’è chi estrae i nomi, chi segue l’ordine alfabetico: quel che è certo è che per il momento i vaccini non bastano ed è il caso a decidere chi lo avrà per primo.

