La Corte di giustizia respinge i ricorsi sullo stato di diritto

La Corte di Giustizia dell’UE ha respinto il ricorso di Ungheria e Polonia contro il meccanismo di condizionalità che lega l’erogazione dei fondi europei al rispetto dello stato di diritto. Budapest e Varsavia chiedevano di annullare il regolamento che permette all’UE di sospendere i pagamenti provenienti dal bilancio europeo agli Stati membri in cui lo stato di diritto è minacciato. La Commissione europea, incaricata di attivarlo, aveva accettato in accordo con i 27 di aspettare la decisione della Corte prima di agire, nonostante il regolamento sia entrato in vigore a gennaio 2021.

L’Ungheria e la Polonia avevano proposto ricorso alla Corte di giustizia chiedendo l’annullamento del regolamento adottato da Parlamento e Consiglio in cui si istituisce appunto un regime di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione in caso di violazioni dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri. Per tale obiettivo, il regolamento consente al Consiglio, su proposta della Commissione, di adottare misure di protezione quali la sospensione dei pagamenti a carico del bilancio dell’UE o la sospensione dell’approvazione di uno o più programmi a carico di tale bilancio. I ricorsi di Ungheria e Polonia erano fondati sostanzialmente sull’assenza di una base giuridica adeguata nei Trattati e, tra l’altro, sul superamento dei limiti delle competenze dell’Unione, oltre a sostenere la violazione del principio della certezza del diritto.

Nelle cause oltre a Ungheria e Polonia che si sono reciprocamente sostenute nel ricorso, sono intervenuti a sostegno del Parlamento e del Consiglio UE anche il Belgio, la Danimarca, la Germania, l’Irlanda, la Spagna, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Finlandia, la Svezia e la Commissione.

La Corte UE ha ricordato tra l’altro che il rispetto da parte degli Stati membri dei valori comuni sui quali l’Unione si fonda, che sono stati identificati e condivisi dai medesimi, e che definiscono l’identità stessa dell’Unione quale ordinamento giuridico comune a tali Stati, tra i quali lo Stato di diritto e la solidarietà, giustifica la fiducia reciproca tra tali Stati. Poiché tale rispetto costituisce quindi una condizione per il godimento di tutti i diritti derivanti dall’applicazione dei Trattati a uno Stato membro, l’Unione deve essere in grado, nei limiti delle sue attribuzioni, di difendere tali valori.

Ha precisato anche, da un lato, che il rispetto di tali valori non può essere ridotto a un obbligo cui uno Stato candidato è tenuto al fine di aderire all’Unione e dal quale potrebbe sottrarsi in seguito alla sua adesione. Dall’altro lato, ha sottolineato che il bilancio dell’Unione è uno dei principali strumenti che consentono di concretizzare, nelle politiche e nelle azioni dell’Unione, il principio fondamentale di solidarietà tra Stati membri.

Un meccanismo di condizionalità orizzontale, come quello istituito dal regolamento, che subordina il beneficio di finanziamenti provenienti dal bilancio dell’Unione al rispetto da parte di uno Stato membro dei principi dello Stato di diritto, può dunque secondo i giudici rientrare nella competenza, conferita dai Trattati all’Unione, di stabilire «regole finanziarie» relative all’esecuzione del bilancio dell’Unione.

Le reazioni

Non si sono fatte attendere le reazioni per il verdetto della Corte di Giustizia dell’UE che ha respinto oggi il ricorso di Ungheria e Polonia contro il meccanismo di condizionalità che lega l’erogazione dei fondi europei al rispetto dello stato di diritto. La ministra della Giustizia ungherese, Judit Varga, l’ha bollato come «abuso di potere» e «politicamente motivato» da parte di Bruxelles, mentre il vice ministro della Giustizia polacco ha detto che si tratta di un «attacco contro la nostra sovranità». «Questa è un’altra pressione contro il nostro paese solo perché l’estate scorsa abbiamo adottato la nostra legge sulla protezione dei bambini. Bruxelles non può lasciare che il popolo ungherese dica la sua in un referendum. L’élite burocratica non vuole accettare la libera scelta e l’opinione del popolo ungherese!», ha aggiunto l’ungherese Varga.

«È necessario difenderci contro l’attacco alla nostra sovranità, la Polonia deve difendere la sua democrazia dal ricatto, che mira a toglierci il diritto di decidere di noi stessi. Tanto più che la Polonia perderà fondi per misure che sono uno standard in Spagna o Germania», scrive invece Kaleta su Twitter. La giornata è «storica per l’UE», prosegue il viceministro. «I trattati sono stati modificati da un regolamento e da una sentenza politica della Corte di Giustizia dell’UE. D’ora in poi, qualsiasi decisione indipendente della Polonia sarà soggetta al rischio di ricatto finanziario, che è un dato di fatto da diversi mesi ed oggi è stato legalizzato nel forum dell’UE».

Opposta invece la reazione dell’UE: «Accolgo con favore queste sentenze, che seguono la posizione difesa dalla Commissione, dal Parlamento, dal Consiglio e da dieci Stati membri nella procedura», dichiara la presidente della Commissione Ursula von der Leyen commentando la sentenza della Corte Ue. «La Commissione sta monitorando la situazione in tutti gli Stati membri dall’entrata in vigore del regolamento e stiamo valutando a fondo alcuni casi - ha detto - Quando le condizioni del regolamento saranno soddisfatte, agiremo con determinazione. I giudizi di oggi confermano che siamo sulla strada giusta». «La Corte - ha aggiunto Von der Leyen - conferma la legalità di questo importante strumento che ci consente di proteggere meglio il bilancio dell’Unione e gli interessi finanziari dell’Unione dalle violazioni dei principi dello Stato di diritto».

«Accogliamo con favore la sentenza odierna della Corte di giustizia dell’UE sul meccanismo di condizionalità del bilancio europeo. Ora la Commissione europea analizzerà attentamente la sentenza e metterà a punto le linee guida come passaggio successivo», scrive dal canto suo in un tweet il commissario europeo al Bilancio, Johannes Hahn.

«Dopo la sentenza della Corte di giustizia europea, il Parlamento europeo si aspetta ora che la Commissione applichi rapidamente il meccanismo di condizionalità. La condizionalità dei fondi europei legata al rispetto dello stato di diritto non è negoziabile per noi», twitta invece la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

La Germania ha accolto con favore la decisione del tribunale dell’UE che consente a Bruxelles di tagliare i finanziamenti agli Stati membri che non rispettano gli standard democratici, affermando che protegge e rafforza l’Unione proteggendo i suoi valori. «Lo Stato di diritto è il fondamento dell’UE», ha affermato su Twitter il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock, aggiungendo che la decisione del tribunale «conferma un altro importante strumento per l’UE, proteggendo e rafforzando la nostra comunanza di valori».

