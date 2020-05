«La Camera costituzionale del TSJ ha dichiarato valido il consiglio direttivo dell’Assemblea nazionale, composto dai deputati Luis Eduardo Parra Rivero come presidente, Franklin Duarte come primo vicepresidente e José Gregorio Noriega come secondo vicepresidente», afferma la sentenza, aggiungendo che qualsiasi persona o istituzione pubblica o privata che conceda spazio per l’insediamento di un parlamento parallelo sarà considerata «un oltraggio, e qualsiasi atto esercitato come tale è nullo». Il TSJ ha ordinato di inviare una copia della sentenza alla procura venezuelana per gli scopi legali corrispondenti in relazione alle azioni di Guaidó.