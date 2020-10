La prima è l’uso dei fondi militari per la costruzione del muro col Messico dopo che il presidente aveva dichiarato una emergenza nazionale per aggirare l’opposizione dei democratici al Congresso.

La seconda è la decisione dell’amministrazione di far attendere i migranti in Messico anziché farli entrare negli Usa durante l’esame delle loro richieste di asilo: una politica bloccata dai tribunali inferiori ma che la Corte suprema aveva autorizzato in attesa di decidere nel merito.