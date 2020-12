(Aggiornato alle 9.32) La Corte suprema ha respinto il ricorso del Texas, sostenuto dall’amministrazione Trump e da un’atra decina di stati degli Usa, in cui si chiedeva di ribaltare il risultato delle elezioni presidenziali americane del 3 novembre che hanno dato la vittoria a Joe Biden.

L’azione legale era contro le modifiche alle procedure di voto nelle ultime elezioni in Georgia, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, e si chiedeva di bloccare i voti del collegio elettorale in questi quattro Stati e di rinviare la riunione del 14 dicembre in cui lo stesso collegio è chiamato ad eleggere formalmente il presidente.