La Costa Rica entra a far parte dell’OCSE. Da oggi, lo Stato del latinoamerica diventa ufficialmente il 38/o Stato membro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico con sede a Parigi.

«Siamo felici di accogliere la Costa Rica nella famiglia dell’OCSE - afferma in una nota il segretario generale Miguel Angel Gurria - in un momento in cui il multilateralismo è più importante che mai».