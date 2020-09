«Siamo di fronte a un momento fondamentale. Coloro che hanno costruito le Nazioni Unite 75 anni fa avevano vissuto una pandemia, una depressione globale, un genocidio e una guerra mondiale, e hanno modellato una risposta visionaria, incarnata nella nostra Carta, con le persone al centro. Oggi affrontiamo il nostro momento del 1945». Lo ha detto il segretario generale dell’ONU, António Guterres, aprendo il dibattito della 75. Assemblea generale virtuale.

«La COVID-19 non è solo un campanello d’allarme, è una prova generale per il mondo delle sfide a venire. Dobbiamo essere uniti, agire in modo solidale, ed essere guidati dalla scienza e legati alla realtà», ha proseguito, sottolineando che «il populismo e il nazionalismo etnico hanno fallito. Questi approcci per contenere il virus hanno spesso peggiorato le cose».

«Il coronavirus ha messo a nudo le fragilità del mondo: disuguaglianza in aumento, catastrofe climatica, ampliamento delle divisioni sociali, corruzione dilagante. La pandemia ha sfruttato queste ingiustizie, depredato i più vulnerabili e spazzato via il progresso di decenni», ha detto ancora Guterres. «Per la prima volta in 30 anni la povertà è in aumento. Le persone soffrono. Il nostro pianeta sta bruciando. Il nostro mondo è in difficoltà, stressato e alla ricerca di una vera leadership e azione».

«Di fronte alla sfida onnicomprensiva della pandemia, le Nazioni Unite hanno organizzato una risposta globale», ha ribadito: «stiamo lavorando per promuovere trattamenti e terapie come bene pubblico globale e sostenendo gli sforzi per un vaccino disponibile e accessibile ovunque. Eppure alcuni paesi stanno facendo accordi collaterali esclusivamente per le proprie popolazioni. Tale ’’vaccinazionalismo’’ non è solo ingiusto, ma è controproducente. Nessuno di noi è al sicuro, finché tutti noi non siamo al sicuro».

