La paura della COVID-19 «sta eclissando i progressi per migliorare la diffusione dell’allattamento al seno». Anche se non esiste prova della trasmissione del coronavirus attraverso il latte materno, sempre più bimbi rischiano di «venire separati alla nascita dalle mamme».

Il latte materno salva la vita dei bambini in quanto fornisce anticorpi che proteggono da molte malattie infantili. Per questo l’Oms e l’Unicef incoraggiano le donne a continuare ad allattare, anche qualora avessero avuto confermato un contagio da coronavirus.

La paura della trasmissione del Sars-Cov-2 - afferma Patti Rundall, del Consiglio globale dell’IBFAN - «sta mettendo in secondo piano l’importanza dell’allattamento al seno e in troppi paesi madri e bambini vengono separati alla nascita rendendo l’allattamento al seno e il contatto pelle a pelle difficili, se non impossibili. Tutto sulla base di nessuna prova. Nel frattempo, l’industria alimentare per l’infanzia sta sfruttando i timori dell’infezione».