(Aggiornato alle 15.50) La pandemia ha ridotto in povertà oltre 100 milioni di lavoratori nel mondo. A lanciare l’allarme è l’ONU, secondo la quale «cinque anni di progressi verso l’eliminazione dell’impoverimento del lavoro sono stati annullati» per la diminuzione delle ore e la scomparsa di impieghi di qualità.

Un rapporto dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) spiega infatti che rispetto al 2019, oltre 108 milioni di lavoratori in più in tutto il mondo sono stati classificati come poveri o estremamente poveri.

Le regioni più colpite nella prima metà del 2021, spiega il rapporto, sono state l’America Latina e i Caraibi, e l’Europa e l’Asia centrale. La crisi ha anche colpito le donne in modo sproporzionato. L’occupazione femminile è infatti diminuita del 5% nel 2020, rispetto al 3,9% di quella maschile. Inoltre, l’occupazione giovanile è scesa dell’8,7% (3,7% per gli adulti).

Per il direttore generale dell’ILO Guy Ryder, la ripresa non è solo una questione sanitaria, «anche i gravi danni alle economie e alle società devono essere superati. Senza uno sforzo mirato per accelerare la creazione di posti di lavoro dignitosi e sostenere i membri più vulnerabili della società e la ripresa dei settori economici più duramente colpiti, gli effetti persistenti della pandemia potrebbero durare per anni sotto forma di una perdita di potenziale umano ed economico e di un aumento della povertà e delle disuguaglianze».