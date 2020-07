Alta tensione in Spagna per i nuovi focolai di COVID-19 registrati negli ultimi giorni in diverse località del Paese, che hanno spinto alcune Comunità autonome ad imporre limitazioni all’applicazione della fase definita «della nuova normalità», entrata ufficialmente in vigore lo scorso 21 giugno.

Sono circa 270.000 le persone che hanno contratto il virus ed oltre 28.000 i morti ufficialmente registrati, con la regione dell’Aragona e la Catalogna, soprattutto l’area metropolitana di Barcellona, inquadrate al momento come principali focolai a livello nazionale.

Numeri che hanno fatto scattare l’allarme tra i Governi delle Comunità autonome, nelle cui mani è tornata la piena gestione della sanità una volta decretata la fine dello stato di allarme da parte del Governo centrale.

Mentre l’obbligo di...