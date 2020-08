La Space X Crew Dragon, con a bordo due astronauti americani, è ammarata nel Golfo del Messico. La navicella ha toccato le acque del Golfo del Messico in perfetto orario previsto, dopo essere rientrata nell’atmosfera ed aver aperto i suoi paracadute, senza incontrare alcun problema. Il pilota Doug Hurley ha dichiarato via radio «è un onore e un privilegio», prima che il segnale diventasse disturbato, per poi interrompersi. Si è trattato del primo ammaraggio di un veicolo spaziale americano dal 1975, in occasione della missione Apollo-Soyuz. Robert Behnken e Doug Hurley hanno impiegato 19 ore a tornare a terra da quando Space X - programma creato da Elon Musk - si è staccata dalla Stazione spaziale internazionale. Erano partiti il 30 maggio a bordo del primo lancio di un veicolo commerciale verso l’orbita. La missione, chiamata Demo-2, è anche stato il primo lancio di astronauti effettuato dal suolo americano da 9 anni. Il presidente Usa Donald Trump ha scritto su Twitter: «È fantastico che gli astronauti della NASA siano tornati sulla Terra dopo una missione di grande successo durata due mesi. Grazie a tutti!»