«Onestamente non so se durante le 19 ore di rendez-vous abbiamo mai riflettuto» sulla portata storica del volo, ammette l’astronauta Hurley. «Tutti gli sforzi mentali e fisici erano concentrati sulla riuscita delle operazioni. Per ora abbiamo solo eseguito l’aggancio alla Stazione spaziale, ma dobbiamo ancora compiere la nostra missione, fare il rientro a terra e il recupero. Siamo pieni di lavoro da fare, dopo ci sarà il tempo per pensarci».