L’onda lunga della crisi dei sottomarini continua a pesare sulle relazioni tra partner. Questa volta è toccato al negoziato in corso tra l’UE e l’Australia per un accordo di libero scambio: il dodicesimo round delle trattative è slittato di un mese e resta di fatto congelato.

Le parti in causa tendono a minimizzare imputando il rinvio alla necessità di avere più tempo per preparare meglio l’incontro e avere così la possibilità di compiere passi in avanti. Ma è opinione diffusa che dietro lo slittamento della riunione ci sia la freddezza nei rapporti tra i 27 e Canberra causata dall’accordo a sorpresa battezzato Aukus. Nell’ambito del quale l’Australia ha improvvisamente cancellato un ordine miliardario con la Francia per dei sottomarini che saranno invece forniti dagli Stati Uniti.