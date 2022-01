Nel braccio di ferro sulla crisi ucraina tra USA e Russia è entrata prepotentemente la questione energetica legata al nuovo gasdotto Nord Stream 2. Quali sono gli interessi in gioco e perché la messa in funzione dell’opera rappresenta un elemento di tensione anche tra gli Alleati?

1 Nella crisi ucraina, il progetto Nord Stream 2 viene utilizzato come elemento di pressione sulla Russia di Putin. Dal profilo geopolitico qual è la posta in gioco?La questione è stata apertamente sollevata negli scorsi giorni dal portavoce del Dipartimento di Stato americano: «Se Mosca invade l’Ucraina - ha dichiarato Ned Price - il gasdotto Nord Stream 2 tra Russia e Germania verrà bloccato». In realtà, le parole di Price colpiscono tanto la Russia quanto la Germania del cancelliere Scholz. «Paradossalmente, le...