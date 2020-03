Il Consiglio straordinario UE sui migranti siriani dirottati da Ankara verso il confine greco ha varato due operazioni di intervento rapido di Frontex a sostegno di Atene. Ma la soluzione al problema va cercata a Idlib dove la Russia sta sostenendo militarmente Damasco. Sul ruolo di Mosca abbiamo sentito il parere di Anna Zafesova, giornalista russa attiva da anni in Italia.

L’Alto rappresentante UE Josep Borrell ha detto a Erdogan che è nell’interesse sia dell’UE sia della Turchia far finire il conflitto in Siria. Per ottenere questo risultato non sarebbe stato più utile che Borell incontrasse Putin?

«Sarebbe perfettamente logico procedere in tale modo. Diversi Paesi hanno accusato la Turchia di ricattare l’UE con i migranti siriani; Erdogan sta sì ricattando l’UE ma non è lui a monte del problema....