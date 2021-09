La Croazia sarà pronta per introdurre l’euro nel 2023, probabilmente già il primo gennaio, e il governo non ha nessuna intenzione di indire un referendum in materia. Lo ha detto il primo ministro Andrej Plenković, che lunedì scorso ha presentato al vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis le misure che Zagabria ha messo in atto per soddisfare i criteri dell’eurozona.