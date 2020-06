La Croazia si avvicina alle elezioni legislative di domenica prossima in un’atmosfera tesa per la forte crescita dei casi di coronavirus e con una sostanziale parità tra i due principali schieramenti politici.

Alcuni mettono in dubbio la legittimità della consultazione sostenendo che molti cittadini rinunceranno a recarsi ai seggi, mentre per quelli in autoisolamento non è chiaro se potranno votare.