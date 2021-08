Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) può continuare le attività in Afghanistan con i suoi 1.800 collaboratori. L’organizzazione umanitaria non ha mai interrotto i contatti con i talebani e continua a utilizzare questi canali, ha detto Dominik Stillhart, direttore delle operazioni del CICR.

«La situazione in Afghanistan è calma, salvo nel nord del Paese e a Kabul, dove i talebani hanno tradizionalmente poco sostegno tra la popolazione», ha detto Stillhart alla radio in lingua tedesca SRF. Dopo quattro decenni di guerra, violenza, cattiva gestione e con l’attuale siccità e la pandemia di COVID-19, la situazione umanitaria è catastrofica. Stillhart teme per le forniture, che il governo precedente aveva più o meno sotto controllo nelle grandi città. Inoltre è probabile che il denaro finisca presto, ha aggiunto.