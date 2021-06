Il parlamento danese ha approvato quest’oggi una proposta di legge che permetterà di aprire centri di accoglienza per richiedenti asilo fuori dal suo territorio nazionale, «delocalizzandoli» in Paesi terzi. Il testo è parte della stretta sull’immigrazione del governo socialdemocratico guidato dalla premier Mette Frederiksen ed ha un chiaro scopo «deterrente», ovvero ambisce a dissuadere l’arrivo di migranti nel Paese nordico. Forte del sostegno di destra ed estrema destra e nonostante l’opposizione di alcune formazioni di sinistra, il testo è passato ad ampia maggioranza con 70 voti favorevoli e 24 contrari. In pratica, chi farà richiesta di asilo in Danimarca non potrà entrare nel territorio nazionale anche dopo avere ottenuto lo status di rifugiato: si dovrà restare in un Paese terzo. La Danimarca è il primo Paese europeo a prevedere l’esame delle richieste di asilo al di fuori dell’Europa e a bloccare completamente l’arrivo di migranti nel suo territorio.

L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) critica la Danimarca per l’adozione della legge che permetterà di aprire centri di accoglienza per richiedenti asilo fuori dal suo territorio nazionale, affermando che è «contraria ai principi della cooperazione internazionale per i rifugiati». «Avviando un cambiamento così drastico e restrittivo nella legislazione danese sui rifugiati, la Danimarca rischia di avviare un effetto domino, in cui anche altri Paesi in Europa e nelle regioni limitrofe esploreranno la possibilità di limitare la protezione dei rifugiati sul loro suolo», ha detto il rappresentante dell’UNHCR per i Paesi nordici e baltici, Henrik Nordentoft. Secondo ActionAid Denmark la Danimarca sta deludendo i suoi partner europei. «I rifugiati cercheranno asilo in Germania, Francia, Svezia. (La legge) non li scoraggerà ad attraversare il Mar Mediterraneo ma non arriveranno in Danimarca, che in un certo senso sta abdicando alle sue responsabilità», ha detto il segretario generale dell’ong Tim Whyte.