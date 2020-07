Lo ha detto in un’intervista all’ANSA l’arcivescovo Elpidophoros d’America, massima autorità della chiesa greco-ortodossa nel continente, alla vigilia della prima preghiera dopo la riconversione da museo in moschea del monumento simbolo di Istanbul.

«I giorni della conquista e del dominio di un gruppo su un altro dovrebbero essere finiti, perché questo pensiero limitato non fa bene a nessuno. La pandemia, ci ha dimostrato nel modo più terribile quanto siamo davvero interconnessi e interdipendenti», ha proseguito l’arcivescovo, che è anche cittadino turco e per 8 anni è stato abate del prestigioso monastero della Santa Trinità sull’isola di Heybeliada, al largo di Istanbul.

Sulla riconversione di Santa Sofia, ha aggiunto, «speravamo tutti in un esito diverso, e continueremo a sperare che la ragione, il rispetto e la riconciliazione finiscano per prevalere».

Saranno circa un migliaio le persone ammesse domani all'interno di Santa Sofia per la prima preghiera dopo la riconversione da museo in moschea del monumento simbolo di Istanbul.

Compiendo stamani un'ispezione nell'edificio per controllare le ultime attività preparatorie, il prefetto della metropoli sul Bosforo, Ali Yerlikaya, ha spiegato che cinque distinte aree saranno riservate ai fedeli musulmani nelle zone esterne circostanti, tre per gli uomini e due per le donne, tra cui la piazza di Sultanahmet, in modo da garantire la distanza di sicurezza e le altre misure di prevenzione contro il Covid-19.