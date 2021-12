La democrazia degli Stati Uniti è «un’arma di distruzione di massa»: è l’ultimo attacco della Cina in risposta al vertice per la democrazia organizzato dal presidente Joe Biden con il proposito di rilanciare la sfida, insieme agli alleati, contro i regimi autocratici.

«La democrazia è diventata a lungo un’arma di distruzione di massa utilizzata dagli USA per interferire in altri Paesi», ha rilanciato un portavoce del ministero degli esteri in una dichiarazione online, che ha anche accusato Washington di aver «istigato rivoluzioni colorate» all’estero. Il vertice di Biden è stato organizzato per «tracciare linee di pregiudizio ideologico, strumentalizzare e armare la democrazia, e incitare alla divisione e al confronto». Invece, Pechino ha promesso di «resistere risolutamente e di opporsi a tutti i tipi di pseudo-democrazie».